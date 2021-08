Rosną opłaty i prowizje - widać to w wynikach banków

Banki podnosiły, podnoszą i jeszcze będą podnosić prowizje czy opłaty za swe usługi. Znajduje to odzwierciedlenie w ich prowizyjnych wynikach.

Spadek wyniku prowizyjnego

W przypadku PKO BP skonsolidowany wynik prowizyjny w 2020 r. wyniósł 10,3 mld zł i był o 0,5 proc. wyższy niż w 2019 r.- Wzrost wyniku prowizyjnego wynika przede wszystkim ze zwiększania skali biznesu i rozwijania nowych produktów. Tworzą one ekosystem usług finansowych, a ich sprzedaż pozwala ograniczać negatywny wpływ na wyniki banku środowiska ultraniskich stóp procentowych – wyjaśnia Grzegorz Culepa, ekspert PKO BP.Wynik z prowizji PKO BP w I kwartale 2021 roku wyniósł 1044 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 1 047 mln zł (oczekiwania: od 1 013,5 mln zł do 1 095,7 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 7 proc. rdr i 2 proc. kdk.Nieznacznie pod kreską znalazł się Bank Pekao: w tym przypadku wynik prowizyjny w 2020 roku spadł wobec 2019 roku o 4 proc.Jak informuje bank, było to pokłosiem niższej aktywnością klientów biznesowych, awersji do ryzyka oraz ograniczeń gospodarczych spowodowanych pandemią.Wynik z tytułu prowizji i opłat w I kwartale 2021 r. sięgnął 615,9 mln zł - znalazł się na poziomie wyniku w I kwartale 2020 r., głównie dzięki dostosowaniu oferty do zmieniających się warunków rynkowych i pozytywnemu sentymentowi na rynkach kapitałowych, kompensujących negatywny wpływ niższej aktywności klientów w dobie pandemii (głównie przekładającej się na niższe prowizje na działalności kartowej) oraz negatywny wpływ zmian regulacyjnych w dziedzinie funduszy inwestycyjnych.O 22 proc. spadł wynik z tytułu prowizji i opłat Getin Noble Banku: to 61,42 mln zł wobec 77 mln zł rok wcześniej.W I kw. 2021 wynik z tytułu prowizji i opłat Getin Noble Banku wzrósł. Sięgnął 22,08 mln zł (10,8 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 104 proc.).Jak informuje bank Credit Agricole, dochody prowizyjne z roku na rok wzrastają, głównie z uwagi na wzrost bazy klientów, co jest dla tego banku głównym priorytetem i miernikiem sukcesu. W roku 2021 spora część klientów zmieniła zarazem dotychczasowe nawyki korzystania z usług bankowych, coraz częściej realizując swe potrzeby poprzez kanały zdalne i rezygnując z obsługi gotówkowej - na rzecz płatności kartą.