Rośną przeładunki towarowe na lotnisku Katowice

Ponad 16,4 tys. ton lotniczego frachtu przeładowano w pierwszych siedmiu miesiącach br. na lotnisku Katowice. To wynik o ponad 50 proc. lepszy, niż w tym samym okresie ub. roku. Tylko w lipcu z i do Katowic przewieziono ponad 2,6 tys. ton lotniczego cargo.

W Katowicach swoje regionalne bazy mają czołowi operatorzy cargo w Europie. Obecnie siatka regularnych połączeń towarowych Katowice Airport obejmuje 10 tras.

Na pokładach samolotów towarowych z i do Pyrzowic przewieziono w okresie od stycznia do końca lipca 2021 r. 16 423 ton cargo. To o 5 507 ton więcej (o 50,4 proc.) w porównaniu z tym samym okresem w 2020 r.

W tegoroczne wakacje siatka regularnych połączeń towarowych lotniska poszerzyła się o trzy nowe trasy realizowane na zlecenie firmy Amazon boeingami 737-400 w wersji cargo.

Jak wynika z czwartkowej informacji Piotra Adamczyka z biura prasowego Katowice Airport, na pokładach samolotów towarowych z i do Pyrzowic przewieziono w okresie od stycznia do końca lipca 2021 r. 16 423 ton cargo, to jest o 5 507 ton więcej (o 50,4 proc.) w porównaniu z tym samym okresem w 2020 r.

W lipcu br. z oraz do Katowice Airport przewieziono 2 607 ton frachtu, to jest o 762 tony więcej (o 41,3 proc. więcej) w porównaniu z wynikiem osiągniętym w tym samym miesiącu w ub. roku.

W tegoroczne wakacje siatka regularnych połączeń towarowych lotniska poszerzyła się o trzy nowe trasy realizowane na zlecenie firmy Amazon boeingami 737-400 w wersji cargo. 6 lipca br. wystartowała rotacja Mediolan-Malpensa - Cagliari - Katowice - Paryż de Gaulle - Mediolan-Malpensa. Dwa tygodnie później zadebiutowało połączenie Katowice - Hanower - Mediolan-Malpensa - Hanower - Katowice, a 3 sierpnia rotacja Mediolan-Malpensa - Katania - Katowice - Madryt - Mediolan-Malpensa.

W Katowicach swoje regionalne bazy mają czołowi operatorzy cargo w Europie. Obecnie siatka regularnych połączeń towarowych Katowice Airport obejmuje 10 tras. Oprócz nowych kierunków Amazona, na zlecenie tej firmy realizowane jest także regularne połączenie: Katowice Airport - Kolonia-Bonn - East Midlands - Kolonia-Bonn - Katowice.

DHL Express lata z Pyrzowic do Lipska, UPS do Kolonii-Bonn, FedEx do Paryża, a TNT obsługuje rotację Liege - Katowice - Gdańsk - Ryga - Liege. Ponadto w Katowice Airport od stycznia br. swój ogólnopolski punkt integracji frachtu w modelu RFS (Road Feeder Service - transport przesyłek ciężarówkami między lotniskami na zlecenie linii lotniczych) prowadzi Lufthansa Cargo, skąd oferuje regularne połączenia z Frankfurtem i Wiedniem.

Władze Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza katowickim lotniskiem, akcentują, że jest to największy regionalny port towarowy w Polsce. W 2020 r. z i do Katowice Airport przewieziono rekordowe 20 369 ton frachtu. Prognoza na 2021 r. zakłada obsłużenie ponad 30 tys. ton ładunków.

"Dzięki nowoczesnej i przystosowanej do obsługi dużej ilości cargo infrastrukturze, Katowice Airport od lat notuje coraz lepsze wyniki w tym segmencie ruchu lotniczego i umacnia się na pozycji lidera wśród polskich portów regionalnych" - powiedział, cytowany przez Adamczyk, prezesa zarządzającego lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik.

"Aktualnie intensywnie pracujemy nad projektem rozbudowy strefy cargo. W najbliższych latach chcemy zrealizować inwestycje, które pozwolą przynajmniej podwoić powierzchnię infrastruktury terminalowej, która przeznaczona jest do obsługi cargo lotniczego" - dodał Tomasik.

W 2016 r. uruchomiony został w Katowicach terminal cargo o powierzchni 12 tys. mkw. Otwarto przed nim nową płytę postojową dla frachtowców. W 2017 r. rozpoczęła się jej dwuetapowa rozbudowa, którą zakończono pod koniec 2019 r. Obecnie na płycie postojowej przed terminalem towarowym znajduje się 10 stanowisk dla samolotów kodu C, czyli typu Boeing 737/Airbus A320. Płyta jest tak zaprojektowana, że w razie potrzeby można na niej swobodnie obsługiwać także większe maszyny, jak np. Boeing 747-8F.

Liczba miejsc postojowych na płycie cargo zabezpiecza potrzeby rozwoju firm kurierskich na najbliższe lata. W związku z tym, że prognozy wskazują na dalsze wzrosty przewozów w Pyrzowicach, rozpoczęto jednak prace nad projektem drugiego terminalu cargo.

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych, jednak ze względu na pandemię było to 1,44 mln pasażerów. Lotnisko jest też krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych.

