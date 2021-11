Rosną przychody Allegro. E-commerce ma nową dźwignię finansową

Allegro wypracowało w trzecim kwartale 2021 roku 1233,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli 32,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Wynik EBITDA wzrósł o 60,5 proc., do 457,1 mln zł. Zysk netto sięgnął 324,4 mln zł, w porównaniu do straty netto na poziomie 131,7 mln zł w trzecim kwartale 2020 roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dźwignia finansowa

Przychody zwiększyły się o prawie jedną trzecią r/r i wyniosły 1,234 mld zł w trzecim kwartale 2021 roku, przy czym przychody marketplace stanowił niemal 82 proc. ogółu, same rosnąc o 31 proc. r/r.Rozwijała się działalność reklamowa Allegro, wyprzedzając tempo wzrostu GMV na poziomie 39,7 proc. r/r w trzecim kwartale i odpowiadając za prawie 11 proc. przychodów grupy w tym okresie. Współczynnik Take Rate wzrósł o 0,9 p.p. w ujęciu r/r, spadając o 0,17 p.p. kw/kw, do 10,29 proc.We wzroście GMV zaczyna coraz bardziej partycypować EBilet, dzięki ponownemu ożywieniu na rynku biletów na wydarzenia.Czytaj: Allegro łączy się z Mall Group i WE|DO, by wzmocnić się w e-commerce Grupa potwierdza swoje roczne prognozy, oczekując wzrostu GMV o kilkanaście do dwudziestu kilku procent w całym bieżącym roku, zwiększenia przychodów netto o nieznacznie powyżej trzydzieści procent, oraz wzrostu skorygowanej EBITDA o od nieco poniżej do nieco powyżej dwudziestu procent.Allegro podtrzymuje również prognozy dotyczące nakładów inwestycyjnych na 2021 rok na poziomie 475–525 mln zł, obniżone kwartał wcześniej.- Rok przebiega zgodnie z naszymi oczekiwaniami, a GMV zwiększa tempo wzrostu do 19,9 proc. w trzecim kwartale, z 10,6 proc. w kwartale drugim. Wzrost związany jest z tym, że konsumenci nie odeszli od robienia zakupów przez internet po lockdownach. Jest to również efektem nieustannych ulepszeń wprowadzanych przez Allegro w zakresie cen i oferty, rozwoju programu Smart! oraz nowych inicjatyw, takich jak Allegro Pay - wyjaśnia Jon Eastick, dyrektor finansowy Allegro.Jak zaznacza, niedawno ogłoszone przejęcie Grupy Mall zapewnia nowe możliwości dalszego wzrostu dla powiększonej grupy na jeszcze większym rynku.- Przewidujemy, że dźwignia finansowa po finalizacji transakcji osiągnie bardzo rozsądny poziom trzykrotności EBITDA, a sama transakcja umożliwi zainwestowanie 1,8 mld zł rezerw środków pieniężnych w przełomowy projekt, zapewniając inwestorom dodatkową wartość i budując bardzo pozytywny wizerunek w oczach milionów konsumentów w regionie, którzy być może dopiero zaczynają przygodę z zakupami na platformie marketplace - komentuje dyrektor finansowy Allegro.