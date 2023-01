Rosną zyski banków - w samym listopadzie zarobiły 3,15 mld zł

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-listopad 2022 roku wyniósł 12,97 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 6,5 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski. W samym listopadzie zysk wyniósł 3,15 mld zł.

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie od stycznia do listopada 2022 roku wyniosły 84,6 mld zł, co oznacza wzrost o 34,4 proc. rok do roku.

Koszty administracyjne były na poziomie 40,7 mld zł, o 27,6 proc. wyższe niż przed rokiem.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych nie wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 7,15 mld zł, rosnąc rdr o 18,6 proc.

