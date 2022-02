Rośnie bankowa oferta finansowania zielonych projektów

– Polski sektor bankowy jest w pełni świadom nadchodzących wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu i możemy obserwować, jak się przestawia w kierunku zaspokojenia stale rosnącego popytu na zielone kredyty. Powstaje ogromny rynek, a my chcemy być jednym z liderów, którzy go kształtują i napędzają – mówi Robert Kasprzak, wiceprezes Banku Ochrony Środowiska.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Ten rynek jeszcze bardzo trudno policzyć. Zdecydowanie łatwiej będzie rozmawiać o konkretnych wielkościach za jakiś czas, gdy taksonomia UE oraz raportowanie pozafinansowe na dobre okrzepną i będzie dostępnych więcej danych.Na pewno w ciągu ostatnich lat zwiększyła się liczba banków, które oferują tego typu produkty. Jeszcze 4-5 lat temu mieliśmy bardzo ograniczoną konkurencję. Teraz każdy znaczący bank coraz bardziej interesuje się zielonym finansowaniem. To pozytywny trend, szczególnie że idą za tym też zmiany w samym funkcjonowaniu banków, które chcą zmniejszać swój ślad węglowy.- Z tego co obserwujemy i z rozmów z naszymi klientami wynika, że dla większości podstawową motywacją kierującą ich w stronę zielonych inwestycji są względy opłacalności w długoterminowej perspektywie.Istotna jest również kwestia zapewnienia sobie bezpieczeństwa energetycznego, co jest szczególnie ważne w przypadku przedsiębiorstw, które w coraz większym stopniu wystawiane są na ryzyko ograniczeń w dostawach energii w związku z sytuacją na rynku surowców oraz w wyniku niedoinwestowania i starzenia się naszych sieci przesyłowych.Oczywiście, ogromnym bodźcem jest też epokowa zmiana, jaka dokonuje się wraz z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu. Coraz więcej firm ma świadomość, że transformacja w stronę technologii niskoemisyjnych oraz kładzenie nacisku na kwestie pozafinansowe, w tym środowiskowe, nie mogą być rozpatrywane jako tymczasowy trend. To dodatkowy, czy wręcz nowy wymiar postrzegania rozwoju i chęci pozostania konkurencyjnym. Zaniedbania w tym aspekcie stają się równoznaczne z zejściem na boczny tor i rezygnacją z chęci pozostania w biznesowej pierwszej lidze. W dłuższym okresie to bardzo kosztowna decyzja.- Tak, dodatkowym bodźcem sięgania po kredyty zielone są oczekiwania społeczne. Konsumenci w coraz większym stopniu zwracają uwagę na działalność firm w wymiarze ESG i chętniej decydują się na związanie z marką, która przykłada odpowiednią wagę do tych obszarów.Nie można też nie docenić faktu, że coraz więcej organizacji jest zwyczajnie świadomych zagrożenia związanego ze zmianami klimatycznymi i nie chcą dokładać się do ich pogłębiania. Niektóre firmy w swoim DNA mają poszanowanie środowiska i jest to główna cecha ich marki.Biorąc to wszystko pod uwagę, rynek zielonych inwestycji dynamicznie rośnie, a wraz z nim jego finansowanie. Zielona transformacja to globalny makrotrend, od którego nie ma już odwrotu. Żyjemy w czasach kolejnej rewolucji przemysłowej – można podążać za jej biegiem albo zrezygnować z udziału w wyścigu.- Bank ocenia efektywność inwestycji na etapie podejmowania decyzji kredytowej i zawsze jest to indywidualny, złożony proces. W przypadku, gdyby ocena danej inwestycji była negatywna lub budziła wątpliwości, nie udzielilibyśmy finansowania.- Działalność biznesowa BOŚ w dużej mierze opiera się na przyjaznych środowisku produktach finansowych. Dzisiaj udział proekologicznych kredytów w portfelu BOŚ wynosi ok. 36 proc., a zgodnie z naszą strategią biznesową dążymy, aby w 2023 roku było to 50 proc.W trzech kwartałach ubiegłego roku BOŚ zawarł prawie 2 tysiące proekologicznych transakcji w kwocie przekraczającej 1 mld zł.Patrz też: BOŚ wysoko w ratingu ESG Klienci, którzy posiłkowali się finansowaniem uzyskanym w BOŚ, zakończyli 1953 ekoinwestycje o łącznej wartości kosztorysowej wynoszącej ponad 2,6 mld zł.Zrealizowane w tym czasie projekty przyczyniły się do produkcji ponad 39 GWh energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszenia zużycia i ograniczenia strat ciepła o ponad 49 tysięcy GJ, redukcji emisji dwutlenku węgla o 168 tysięcy ton oraz redukcji emisji pyłu o blisko 28 ton. Dane obejmujące cały 2021 r. opublikujemy w marcu.