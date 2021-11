Rośnie flota branży leasingowej

Na koniec trzeciego kwartału branża leasingowa odnotowała wzrost łącznej floty na poziomie 6,9 proc. rdr - podał we wtorek w raporcie Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Flota wypożyczalni samochodowych po III kwartale powiększyła się o 7,1 proc. rdr.

Jak podał Związek w komunikacie, od początku bieżącego roku do końca września z polskich salonów wyjechało ponad 347 tys. nowych samochodów osobowych (sprzedaż całkowita - do firm i osób prywatnych), o 17,7 proc. (o ponad 52 tys.) więcej, w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, ale do sytuacji, jaka miała miejsce przed COVID-19 jest nadal bardzo daleko. Wówczas w porównywalnym czasie w Polsce sprzedano 411 tys. nowych aut.

W trzecim kwartale bieżącego roku na rynku motoryzacyjnym w Polsce (a także na większości rynków europejskich) pojawił się nowy problem - chętnych do kupienia nowego samochodu nie brakowało, natomiast coraz bardziej widoczne stały się kłopoty z dostępnością nowych pojazdów i zbyt małą wielkością ich produkcji w stosunku do popytu. W efekcie czas oczekiwania na nowe auto wynosi aktualnie w ekstremalnych przypadkach nawet 12 miesięcy i dłużej - wskazali autorzy raportu.

Podali, że sprzedaż całkowita nowych samochodów osobowych, a więc zarówno do firm, jak i osób prywatnych, była w trzecim kwartale bieżącego roku niższa o 9,6 proc. niż w porównywalnym czasie rok temu. Klienci indywidualni nabyli o 11,8 proc. mniej nowych aut rdr. "Ciekawostką pozostaje natomiast mniejszy niż rok temu (w trzecim kw. 2020) import aut używanych zza granicy, w przypadku którego spadek wyniósł 4,6 proc. rdr" - napisano.

Według PZWLP łączna sprzedaż nowych samochodów osobowych do firm była w trzecim kwartale 2021 mniejsza o 8,9 proc. rdr oraz o 18,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2019, przed pandemią.

"Spośród dostępnych dla firm i przedsiębiorców rodzajów finansowania aut, najniższe spadki sprzedaży wystąpiły w przypadku wynajmu długoterminowego - odpowiednio -1,5 proc. rdr oraz -10,7 proc. względem trzeciego kwartału 2019 r. Dla porównania, w klasycznym leasingu finansowym, kredycie oraz zakupie ze środków własnych liczonych razem, w trzecim kwartale bieżącego roku sprzedanych zostało o 11 proc. mniej nowych samochodów osobowych niż w analogicznym okresie rok temu oraz o 21 proc. mniej niż w trzecim kwartale 2019" - podano w raporcie.

Związek zwraca też uwagę na przełamanie kolejnej psychologicznej bariery, jeśli chodzi o samochody napędzane silnikami dieslowskimi. W liczącej prawie 188,5 tys. aut flocie firm PZWLP w wynajmie długoterminowym, diesle na koniec września, po raz pierwszy w historii organizacji, stanowiły mniej niż połowę ogółu - dokładnie 49,1 proc. i ich udział w łącznej flocie zmniejszył się w ciągu roku o 5,4 punktu procentowego.

Według autorów raportu jednoznacznie zakończyła się pewna era, tj. dominacja samochodów z silnikami wysokoprężnymi we flotach. Kontynuowany był natomiast trend wzrostu udziału aut benzynowych, które na koniec trzeciego kwartału stanowiły już 43,6 proc. ogółu, a udział samochodów z takimi napędami zwiększył się 3,2 punktu procentowego w ciągu roku. "Podobnie, wzrastał odsetek aut ekologicznych tj. wszelkiego typu hybryd i elektrycznych, które na koniec września reprezentowały 7,3 proc. całości (wzrost o 2,2 punktu procentowego rdr). Przytłaczającą większość samochodów ekologicznych stanowią hybrydy, elektryki to 0,4 proc. łącznej floty.

"Wiążemy duże nadzieje z uruchomionym w ostatnich dniach programem "Mój elektryk" w wynajmie długoterminowym, który pozwala na publiczne dopłaty do wynajmu aut elektrycznych" - wskazał Jacek Studziński z zarządu PZWLP.

Z danych PZWLP wynika ponadto, że po ponad roku spadków spowodowanych pandemią, również branży wypożyczalni samochodów (Rent a Car) udało się drugi kwartał z rzędu utrzymać wzrost, który w trzecim kwartale wyniósł 7,1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020. "Co prawda dynamika rozwoju Rent a Car była w drugim kwartale wyższa, ale podobnie jak w przypadku reszty rynku, wypożyczalnie samochodów także odczuwają problemy wynikające z ograniczonej dostępności nowych samochodów" - wskazano.

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) to organizacja skupiająca 17 firm specjalizujących się w wynajmie i leasingu aut na polskim rynku flotowym.

