W czwartek (7 września) po południu euro kosztowało prawie 4,63 zł, dolar 4,32 zł, a frank szwajcarski 4,84 zł.

W czwartek (7 września) po południu polska waluta straciła na wartości wobec euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego.

Złoty osłabił się o 1,33 proc. do euro, do blisko 4,63 zł; stracił 1,62 proc. wobec dolara amerykańskiego, do 4,32 zł i 1,29 proc. względem franka szwajcarskiego, do 4,84 zł.

W czwartek rano euro kosztowało 4,57 zł, frank szwajcarski 4,78 zł, a dolar 4,26 zł.









