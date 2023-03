Rośnie niepokój o spłatę rat kredytów hipotecznych i nie tylko

Wskaźnik spłacalności hipotek jest na najgorszym poziomie od ośmiu lat. Stopy procentowe pozostaną jeszcze wysokie co najmniej przez kilka miesięcy, a może nawet ponad rok. Przed kredytobiorcami trudne zadanie nie tylko w przypadku hipotek.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Wielki wzrost stóp procentowych w Polsce, o blisko 7 pkt proc. w zaledwie rok, do poziomów najwyższych od dwóch dekad, przełożył się na większe raty płacone przez kredytobiorców. Dotyczy to wszystkich tych kredytów, które mają zmienne oprocentowanie oparte na stawce WIBOR. W połączeniu z wysoką inflacją, która jest przyczyną podwyżek stóp i oznacza wzrost kosztów utrzymania, negatywnie odbija się to na sytuacji finansowej klientów. To z kolei znajduje już odzwierciedlenie w danych - pisze Business Insider Polska.

Monitoring spłacalności kredytów konsumpcyjnych (gotówkowych i ratalnych) oraz mieszkaniowych oparty na tzw. indeksach jakości prowadzi Biuro Informacji Kredytowej. W styczniu indeks jakości portfela kredytów mieszkaniowych wyniósł 1,46 proc. Rok do roku to wzrost o 0,91 pkt proc., co oznacza pogorszenie spłacalności. Obecne poziomy są najwyższe od początku 2015 r. Niepokojące może być to, że odczyt indeksu w styczniu wyraźnie wzrósł w porównaniu do grudnia 2022 r., gdy wynosił 1 proc. i lekko się obniżył w porównaniu do odczytów z listopada i października 2022 r.

To wskazuje na rosnące problemy Polaków ze spłatą hipotek i to pomimo że mają do dyspozycji Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz tzw. wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia czterech rat kredytów w 2022 r. i czterech w 2023 r.

- Wartość indeksu jakości kredytów mieszkaniowych sukcesywnie pogarsza się, tzn. indeks rośnie. W 2022 r. zakładałem, że negatywny efekt pogarszania jakości zostanie ograniczony przez powszechne korzystanie z moratoriów kredytowych. Jednak partycypacja w moratoriach kredytowych nie wystarczyła, aby w pełni wyhamować wzrost "szkodowości" złotowych hipotek. Nie można również abstrahować od kredytów walutowych - powiedział Business Insiderowi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl