Rośnie popyt na złoto. Mennica Skarbowa pomnaża zyski

Mennica Skarbowa, największy w Polsce dealer złota inwestycyjnego i innych metali szlachetnych, zanotowała w pierwszym kwartale 2022 roku sprzedaż na poziomie 369,4 mln zł, czyli o 83 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2021 r., gdy przychód wyniósł 202 mln zł. Spółka wygenerowała jednocześnie zysk netto na poziomie 15,8 mln zł w porównaniu do 4,5 mln zł w pierwszym kwartale 2021 roku, co oznacza wzrost o ponad 251 proc.

Zysk na sprzedaży Mennicy Skarbowej w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 18,4 mln zł, czyli ponad trzy razy więcej niż w pierwszym kwartale 2021 roku.

Spółka w minionym kwartale wykonała kolejny krok w zakresie wdrożenia przyjętej strategii rozwoju, mającej na celu poszerzanie sieci oddziałów stacjonarnych.

Pierwszy kwartał 2022 roku był istotny w zakresie prac nad finalizacją wdrożenia nowego systemu ERP.

Mennica Skarbowa w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku wypracowała tym samym prawie 70 proc. rentowności, jaką zanotowała w całym 2021 roku (23,1 mln zł) - podaje spółka notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Popyt na złoto

Firma ocenia, że wyniki są pochodną rosnących marż na złocie oraz ogromnego popytu na ten surowiec, jaki obserwuje się na całym świecie, szczególnie w Europie Zachodniej. Sytuacja taka wynika z trwającej wojny w Ukrainie, ale także wysokiej inflacji obserwowanej w większości państw na wszystkich kontynentach. W opinii zarządu spółki należy spodziewać się dalszego wzrostu popytu na złoto w okresie średnioterminowym, a Polsce po raz kolejny może być pobity rekord sprzedaży tego kruszcu.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku Mennica Skarbowa sprzedała 1,7 tony złota. Największym zainteresowaniem wśród kupujących cieszyły się wciąż sztabki o wadze 100 gram i 1 uncji, a także monety bulionowe, zwłaszcza Kanadyjski Liść Klonowy i Australijski Kangur. Miesięcznie spółka realizowała kilka tysięcy transakcji sprzedaży złota, zarówno w swojej sieci stacjonarnej, jak i online.

- Popyt na złoto na całym świecie rośnie, szczególnie w Europie Zachodniej, ale także Rosji. To z pewnością efekt wojny na Ukrainie, szczególnie jeśli chodzi o zakup mniejszych produktów z tego kruszcu, które są traktowane jako potencjalny środek płatniczy w niebezpiecznych czasach. Ale klienci inwestują w złoto także w odpowiedzi na kolejne rekordy inflacji oraz prognozy nadchodzącej recesji światowej gospodarki. Przewiduję, że zainteresowanie złotem na tym poziomie nie zmieni się przez najbliższe trzy-cztery kwartały - komentuje Jarosław Żołędowski, prezes Mennicy Skarbowej.

- Jestem także przekonany, że jeśli nie zajdą żadne niespodziewane okoliczności, w Polsce pobity zostanie ubiegłoroczny rekord sprzedaży tego kruszcu, kiedy - jak szacujemy - Polacy kupili ponad 14 ton złota. Jeśli chodzi o wyniki Mennicy Skarbowej, należy podkreślić, że nasz rekordowy zysk, jaki zanotowaliśmy w pierwszym kwartale tego roku to z jednej strony efekt rosnących marż na całym świecie, a z drugiej niższego poziomu kosztów i wyższej efektywności naszej spółki. Mennica Skarbowa systematycznie się rozwija, zwiększając sieć sprzedaży i swój udział w rynku - dodaje.

Większa sprzedaż, wyższe marże

Zysk na sprzedaży w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 18,4 mln zł, czyli ponad trzy razy więcej niż w pierwszym kwartale 2021 roku. Wzrost zysku ze sprzedaży wynikał ze wzrostu sprzedaży oraz większej marży.

Wzrost marży był natomiast efektem trzech czynników: wzrostu sprzedaży mniejszych (wysokomarżowych) produktów, ograniczenia polityki rabatowej w związku z większym popytem oraz najwyższego kursu złota w historii i osłabienia polskiej waluty.

- Na dobry wynik wpływ miało również efektywne wykorzystanie przez spółkę zgromadzonych zasobów magazynowych oraz niższe koszty osobowe w porównaniu do poprzedniego kwartału - ocenia Jarosław Żołędowski.

Zysk na działalności operacyjnej kształtował się na podobnym poziomie i wyniósł 18,5 mln zł, wobec 5,9 mln zł w pierwszym kwartale 2021 roku.

Wzrost wolumenu sprzedaży spowodował wzrost aktywów obrotowych spółki. Stan towarów na koniec pierwszego kwartału 2022 roku wyniósł 77,2 mln zł, co oznacza wzrost o 136 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku.

Wysoki stan towarów był wypadkową dwóch czynników. Część towarów stanowiły zamówienia klientów, które zostały odebrane dopiero w kwietniu 2022 roku, czyli po zakończeniu kwartału. Drugą część stanowiły towary zgromadzone na poczet sprzedaży w kolejnym kwartale. Zaspokojenie ogromnego popytu, jaki panuje obecnie na rynku złota, wymaga bowiem zgromadzenia towaru w celu płynnej realizacji sprzedaży.

Strategia giełdowa

Spółka w minionym kwartale wykonała kolejny krok w zakresie wdrożenia przyjętej strategii rozwoju, mającej na celu poszerzanie sieci oddziałów stacjonarnych. W marcu otwarto oddział w Bydgoszczy - szesnasty punkt Mennicy Skarbowej na mapie Polski i jednocześnie pierwszy w województwie kujawsko-pomorskim.

Pierwszy kwartał 2022 roku był też istotny w zakresie prac nad finalizacją wdrożenia nowego systemu ERP. 1 stycznia 2022 roku spółka rozpoczęła pracę na nowym systemie i kontynuuje jego integrację z procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie.

„Wdrożenie to ma zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju działalności Mennicy Skarbowej i jest priorytetem dla zarządu oraz całego zespołu. Innowacyjny system ERP umożliwia znaczne skrócenie procesów i wzrost efektywności poszczególnych działów firmy, a w efekcie pozwala skrócić cykl rotacji zapasów, który przekłada się na spadek kosztów finansowych, poprawę płynności i rentowności oraz przyspieszenie dostaw do klientów” - informuje spółka.

Wzrost efektywności jest punktem wyjścia dla dalszego rozwoju sieci sprzedaży, a co za tym idzie - na zwiększanie udziału w rynku złota. Dodatkowym atutem rozwiązania ERP jest automatyzacja części procesów, co zwiększa bezpieczeństwo oraz pozwala na zmniejszenie kosztów tzw. back office. Wdrożenie systemu stanowi również jeden z kamieni milowych niezbędnych do umożliwienia spółce przejścia na rynek podstawowy GPW - określa strategię giełdową Mennica Skarbowa.

