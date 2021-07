Rośnie ruch na lotnisku Kraków Airport – w czerwcu o 161 proc. więcej pasażerów niż w maju

W czerwcu z usług lotniska Kraków Airport skorzystało ponad 202,5 tys. pasażerów, czyli o 73 proc. mniej w stosunku do czerwca 2019 roku, ale już 161 proc. więcej w porównaniu z poprzednim miesiącem, czyli majem 2021 r.

"Niezwykle cieszy nas wzrastający z tygodnia na tydzień ruch pasażerski na krakowskim lotnisku, ale wiemy, jak wiele wyzwań czeka jeszcze branże lotniczą i turystyczną" - zaznaczył w czwartek prezes Kraków Airport Radosław Włoszek.

Jak przypomniał, krakowskie lotnisko w letniej siatce połączeń posiada ponad 140 połączeń - w tym 10 nowych - do 32 krajów, które obsługuje 19 linii lotniczych.

Coraz więcej przewoźników powraca też do Krakowa - wskazał prezes. Według niego pozwoli to na ożywienie gospodarcze miasta i całego województwa małopolskiego. W ostatnich miesiącach były to takie linie jak: Austrian Airlines, SWISS, Eurowings, Aegean Airlines, Norwegian i Transavia. Polski narodowy przewoźnik PLL LOT po 13 latach przerwy przywrócił w czerwcu bezpośrednie połączenie z Nowego Jorku do Krakowa.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. Z powodu pandemii koronawirusa w całym zeszłym roku obsłużył blisko 2,6 mln pasażerów, czyli o 69 proc. mniej niż rok wcześniej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl