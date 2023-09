Rośnie szansa, że polska gospodarka uniknie spadku

Trzeci kwartał 2023 r. może być punktem zwrotnym w polskiej gospodarce - stwierdzili w czwartek analitycy ING Banku Śląskiego w komentarzu do danych GUS. Zdaniem ekonomistów rośnie szansa, że w trzecim kw. br. gospodarka uniknie trzeciego z rzędu spadku PKB w ujęciu rocznym.

Wynik produkcji budowlano-montażowej (3,5 proc.) był znacznie lepszy od konsensusu, zakładającego wzrost o 1,1 proc. i naszej prognozy 0,3 proc. - napisali analitycy ING.

Odczyt sprzedaży detalicznej był wyraźnie lepszy od oczekiwań naszych i rynku. Płytszy niż przed miesiącem spadek sprzedaży był związany z dobrami codziennej potrzeby. Skala spadku sprzedaży żywności oraz paliw była wyraźnie niższa niż w lipcu - dodali.

Główny Urząd Statystyczny podał w czwartek, że produkcja budowlano-montażowa w sierpniu 2023 r. wzrosła o 3,5 proc. r/r, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 7,4 proc.

"Wynik był znacznie lepszy od konsensusu, zakładającego wzrost o 1,1 proc. i naszej prognozy 0,3 proc." - ocenili analitycy banku ING w komentarzu. Zdaniem ekspertów silniejszy wzrost w budowlance ogółem wynikał głównie z płytszego od ich oczekiwań spadku w kategorii budowa budynków (-5,0 proc. r/r po -7,8 proc. w lipcu).

"Utrzymał się silny dwucyfrowy wzrost (11,8 proc. r/r) w zakresie budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej. W tym obszarze sektora budowlanego Polska korzysta na finalizacji projektów z wykorzystaniem starego budżetu UE, z którego możemy korzystać do końca br. W zakresie robót specjalistycznych odnotowano wzrost o 0,9 proc. r/r po spadku o 3,4 proc. w lipcu" - zauważyli.

Główny Urząd Statystyczny podał również, że liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w sierpniu, wzrosła o 39,4 proc. r/r, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 11,1 proc.

Ekonomiści ING zwrócili uwagę, że poprawie wyników sektora budowlanego w sierpniu towarzyszył "imponujący wzrost" liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 39,4 proc. r/r), jednakże przy spadkach liczby mieszkań oddanych do użytku (-2,0 proc. r/r) oraz spadku liczby mieszkań na realizację których wydano pozwolenia (-7,5 proc. r/r). "W ujęciu skumulowanym od początku roku wyraźne spadki odnotowano jednak we wszystkich trzech kategoriach, odpowiednio -19,5 proc. r/r, -0,2 proc. i -29,8 proc." - zaznaczyli.

Rośnie popyt na kredyty i zdolność kredytowa potencjalnych kredytobiorców

Według analityków banku sierpień był miesiącem ożywienia w branży budowlanej. "Można to wiązać z uruchomieniem rządowego programu Bezpieczny kredyt 2 proc., co prawdopodobnie wcześniej wstrzymywało niektóre projekty. Również oczekiwania na obniżki stóp procentowych NBP, które zmaterializowały się nawet w większej od oczekiwań skali we wrześniu, były wsparciem dla koniunktury w sektorze budowlanym" - stwierdzili.

Autorzy komentarza wskazali też, że rośnie popyt na kredyty i zdolność kredytowa potencjalnych kredytobiorców. "W efekcie branża budowlana spodziewa się wzmożonego popytu na mieszkania" - dodali.

Eksperci ING wskazali, że zgodnie z oczekiwaniami w sierpniu nadal dobrze radziły sobie inwestycje infrastrukturalne. "Ta kategoria pozostanie głównym motorem napędowym budownictwa w tym roku. Pozytywny wkład nadal powinny też wnosić prace związane z magazynowaniem i logistyką" - stwierdzili.

Według czwartkowych danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2023 r. spadła 2,7 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 2,8 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 3,1 proc. r/r.

"Odczyt był wyraźnie lepszy od oczekiwań naszych i rynku. Płytszy niż przed miesiącem spadek sprzedaży był związany z dobrami codziennej potrzeby. Skala spadku sprzedaży żywności oraz paliw była wyraźnie niższa niż w lipcu" - ocenili analitycy ING. Dodali, że te kategorie odpowiadają za ok. 40 proc. sprzedaży detalicznej ogółem.

Spadek inflacji będzie sprzyjał odbudowie realnych dochodów Polaków

Zwrócili uwagę, że w dalszym ciągu dwucyfrowe spadki obserwowane są w przypadku zakupów dóbr trwałego użytku (meble, RTV, AGD). "Dane odsezonowane wskazują na wzrost sprzedaży o 1,3 proc. m/m. Dane z handlu sugerują także dalszy spadek presji na wzrost cen towarów, chociaż tempo dezinflacji hamuje. Implikowany deflator sprzedaży detalicznej obniżył się w sierpniu do 6,0 proc. r/r z 6,4 proc. r/r w lipcu" - podali eksperci banku.

Ich zdaniem oczekiwany dalszy spadek inflacji będzie sprzyjał systematycznej odbudowie realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. "Zwłaszcza że płace będą w średnim terminie nadal rosły w dwucyfrowym tempie. Od początku roku obserwujemy także poprawę nastrojów konsumenckich" - stwierdzili ekonomiści.

Wskazali, że spadek sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym jest dodatkowo związany z migracjami uchodźców z Ukrainy, którzy podbili sprzedaż w 2022 r., generując wysoką bazę odniesienia. "Spadek konsumpcji prywatnej w trzecim kw. 2023 r. powinien być wyraźnie mniejszy niż w drugim kw. 2023 r. (-2,7 proc. r/r), a wyraźniejsze odbicie będzie widoczne w czwartym kw. 2023 r." - prognozują analitycy.

"Spodziewamy się, że trzeci kw. 2023 r. może być punktem zwrotnym w polskiej gospodarce. Wreszcie dźwiga się konsumpcja prywatna, która ma być motorem ożywienia koniunktury. Sierpniowy zestaw danych (produkcja przemysłowa, budownictwo, handel) okazał się lepszy od naszych prognoz" - podsumowali autorzy komentarza. Ich zdaniem rośnie więc szansa, że w trzecim kw. 2023 r. gospodarka uniknie trzeciego z rzędu spadku PKB w ujęciu rocznym. "W całym roku wzrost będzie jednak niski (ok. 0,4 proc.)" - zastrzegli.