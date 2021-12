Rośnie wartość start-upów. Dostęp do kapitału nigdy nie był tak duży

Zaangażowanie funduszy venture capital (VC) na polskim rynku rośnie i w tym roku powinno sięgnąć blisko 2,5 mld zł. Kapitału dla start-upów jest coraz więcej. Zbliżamy się jednak do takiego momentu jego rozwoju, w którym inwestorzy zaczną przyglądać się dotychczasowym stopom zwrotu i jeśli te okażą się niewystarczające, sytuacja ulegnie zmianie...

Zdaniem Tomasza Swiebody, partnera w Inovo Venture Partners, szczególnie cieszy wzrost liczby rund Serii A. W tym roku było to średnio 10 kwartalnie, czyli ok. 64 proc. więcej niż w 2020 r. (6,5) i aż 2,5 razy więcej niż w 2019 r., kiedy było ich 3.



– Liczby pokazują, że ekosystem dojrzewa. Przedsiębiorcy nie tylko nie boją się zakładać nowe firmy, ale też z sukcesem potrafią je rozwijać – podkreśla Tomasz Swieboda. dodając, że 2021 będzie rekordowym rokiem.

– Już teraz widzimy, że - pomijając megarundy - wartość transakcji w trzech kwartałach 2021 r. wyniosła 1,46 mld zł, gdy w całym 2020 r. było to 1,23 mld zł. To znakomita wiadomość – szczególnie biorąc pod uwagę, że podsumowanie czwartego kwartału jest dopiero przed nami. Gratuluję wszystkim wspaniałym founderom, ich zespołom i inwestorom, którzy to wszystko umożliwili! – mówi Tomasz Swieboda.



Zwraca też uwagę, że w Polsce w tym roku „zasiewa się” bardzo dużo - kwartalnie mamy średnio 95 spółek na etapach pre-seed/seed. To o blisko 37 proc. więcej niż w ubiegłym roku, kiedy takich spółek było 69 i ok. 50 proc. więcej niż dwa lata temu, wówczas było ich 63.



– Jedną z największych transakcji była runda naszej spółki portfelowej Jutro Medical. Pod koniec 2020 r. pozyskała ona 6,2 mln zł na etapie pre-seed, a kilka miesięcy później, w lipcu br., zebrała już 27 mln zł na etapie seed. Dla nas była to szczególna inwestycja; największa, jakiej dokonaliśmy do tej pory. Adam Janczewski jest jednym z topowych founderów, wierzymy w jego wizję i chcemy wspierać go na drodze do zrewolucjonizowania opieki zdrowotnej - w Polsce i nie tylko – wyjaśnia Tomasz Swieboda.

Polskie inwestycje zagranicą

Zagrożenia

Partner w Inovo Venture Partners zwraca uwagę, że dostęp do kapitału nie stanowi już problemu.– Najlepsi founderzy z powodzeniem pozyskują środki zarówno od polskich, jak i zagranicznych funduszy VC. Widać wyraźnie, że polskie spółki technologiczne gromadzą coraz więcej kapitału i dzieje się to coraz szybciej. Kolejne rundy zbierają w niecały rok, a rekordziści - nawet w 4-8 miesięcy – twierdzi Tomasz Swieboda.Znakomitym – jego zdaniem – przykładem jest Uncapped. W maju spółka ta pozyskała 301 mln zł, w zaledwie osiem miesięcy od ostatniej rundy. I wskazuje, że Piotr Pisarz, jeden z założycieli, nie tylko rozwija własną firmę, ale też inwestuje w kolejne polskie spółki (np. Ramp). W ten sposób kapitał wraca do Polski - i ekosystem się rozwija.– Trzeci był mocnym kwartałem, ale czwarty zapowiada się jeszcze lepiej... Wiele topowych polskich spółek technologicznych, w tym też z naszego portfolio, już ogłosiło albo przygotowuje się do ogłoszenia dużych rund jeszcze przed końcem roku. Z naszego portfolio w październiku Spacelift ogłosił pozyskanie 60 mln zł w rundzie Serii B prowadzonej przez Insight Partners, a w listopadzie Packhelp ogłosił pozyskanie 190 mln zł w ramach Serii B prowadzonej przez InfraVia Growth. Czekamy na ogłoszenia kolejnych dużych rund. Jeśli do tego potwierdzona zostanie transakcja „pierwszego unicorna”, będziemy mieć jeszcze więcej powodów do świętowania – dodaje Tomasz Swieboda.– Rynek funduszy venture capital w Polsce wyraźnie się profesjonalizuje – uważa Piotr Łupiński, associate w Market One Capital. – Powstaje coraz więcej rodzimych funduszy, ale też coraz więcej funduszy z zagranicy inwestuje w polskie start-upy. Warto również zauważyć, że polskie fundusze coraz częściej i więcej inwestują w spółki zagraniczne. To znak, że poprawia się ich oferta: wiedza, wsparcie strategiczne, sieć kontaktów – dodaje.Oznacza to również, że rośnie konkurencja. Walka o najlepsze "deale" wymaga od funduszy coraz większego refleksu i dynamicznego przeprowadzania procesu inwestycyjnego.– Żeby osiągnąć wysoką szybkość działania bez windowania ryzyka do poziomu ruletki, nie wystarczy szybka analiza jednej spółki – trzeba wcześniej znać jej otoczenie rynkowe, mieć doświadczenie z podobnymi modelami biznesowymi, wypracowaną opinię o siłach rynkowych i dynamice zmian w danej branży. Jednocześnie ta wiedza dość szybko się przeterminowuje. To powoduje, że trzeba ciągle trzymać rękę na pulsie – wyjaśnia Piotr Łupiński.I dodaje, że dla start-upów to bardzo korzystna sytuacja. Dostęp do kapitału nigdy nie był tak dobry; rosną wyceny oraz pozyskiwane w kolejnych rundach inwestycyjnych sumy. A przykłady?– Z najciekawszych w tym roku warto wymienić Uncapped, który zebrał 80 mln dolarów i Packhelp, który zamknął w listopadzie największą jak dotąd na polskim rynku rundę B na poziomie 40 mln dolarów. Na ogłoszenie czeka jeszcze przynajmniej jedna imponująca runda inwestycyjna, gdzie inwestorem wiodącym jest znany fundusz zagraniczny. Widać po tych przypadkach, że polscy założyciele potrafią radzić sobie z fundraisingiem w wymagającym, międzynarodowym środowisku. To doświadczenie zaprocentuje dla całej branży w następnych latach – uważa associate w Market One Capital.Analizując dane historyczne - wzrosty notowane w kolejnych kwartałach i latach: możemy się spodziewać przede wszystkim kolejnych sukcesów mierzonych wysokością rund i jakością inwestorów. Życzmy sobie, żeby za nimi szły globalne sukcesy biznesowe spółek wyrosłych z rodzimego ekosystemu.Także Arkadiusz Seńko, partner zarządzający Tar Heel Capital Pathfinder, jest zdania, że rynek VC w Polsce stale rośnie i z roku na rok pojawia się na nim coraz więcej kapitału. Nie jest zatem niespodzianką, że w 2021 roku padły kolejne rekordy, jeśli chodzi o wczesne rundy finansowania (seed i pre-seed).Seńko dodaje, że w ostatnich miesiącach zauważalnie poprawiła się również jednak dostępność środków dla spółek na późniejszych etapach rozwoju.– Dobrym przykładem jest runda ogłoszona właśnie przez Ramp, spółkę zajmującą się dostarczaniem oprogramowania pozwalającego na transakcje kryptowalutowe, która pozyskała ok. 220 mln zł w serii A. To najwyższa w historii kwota finansowania zebrana na podobnym etapie przez polski start-up. Stopniowo, ale dostrzegalnie zwiększa się też zaangażowanie zagranicznych inwestorów w polski rynek, dzięki czemu stajemy się coraz bardziej widoczni w globalnym ekosystemie – uważa Arkadiusz Seńko.Uwypukla przy tym, że w chwili obecnej na rynku VC w Polsce jest więcej kapitału, niż kiedykolwiek wcześniej - i jest on łatwiej dostępny.– Zbliżamy się jednak do takiego momentu jego rozwoju, w którym inwestorzy zaczną przyglądać się dotychczasowym stopom zwrotu i jeśli te okażą się niewystarczające, sytuacja ulegnie zmianie. Zagrożeniem dla utrzymania dotychczasowej dynamiki wzrostu wartości inwestycji jest również rosnący koszt pieniądza – podkreśla partner zarządzający Tar Heel Capital Pathfinder.W jego opinii z perspektywy inwestycji w nowe projekty warto również zauważyć, że duża dostępność środków powoduje wzrost konkurencji pomiędzy samymi funduszami, które coraz częściej zachęcają do współpracy, oferując wsparcie wykraczające poza samo finansowanie. Start-upy również przestają postrzegać inwestorów tylko jako źródło kapitału i coraz więcej founderów oczekuje od funduszy szerszego zaangażowania.