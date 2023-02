Rośnie zainteresowanie ubezpieczeniami wzajemnymi

Ubezpieczenia wzajemne są dobrym rozwiązaniem w czasach osłabienia gospodarczego, gdy firmy szukają oszczędności. Odczuwamy wzrost zainteresowania naszą ofertą – przyznaje prezes TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych Rafał Kiliński w wywiadzie dla „Gazety Ubezpieczeniowej”. Zwraca uwagę, że atutem ubezpieczeń wzajemnych jest atrakcyjna cena.

Możliwie szeroka ochrona przy możliwie niskiej składce

Premia za troskę o bezpieczeństwo

Bezpłatne ekspertyzy i minimalizowanie ryzyka

Programy zdrowotne dostosowane do specyfiki każdej branży i firmy

Jak tłumaczy prezes Kiliński, korzystna cena ubezpieczeń wzajemnych wynika z ich istoty. Nie są nastawione na zysk, lecz polegają współpracy ubezpieczonych, którzy są jednocześnie członkami towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i działają we wspólnym interesie.

– Towarzystwo dba o to, aby za możliwie niską cenę zapewniać możliwie szeroką ochronę swoim członkom. Premiuje troskę ubezpieczonych o bezpieczeństwo poprzez możliwość zwrotu części składki, jeśli liczba szkód i ich wartość jest mniejsza od zakładanej. Takie zwroty, wynoszące po kilkadziesiąt tysięcy złotych, są dobrym motywatorem – opowiada Rafał Kiliński.

Lider wzajemności

Jego zdaniem ubezpieczenia wzajemne mają olbrzymi potencjał. – Ich udział w polskim rynku sięga na razie 6 proc., a europejska średnia jest prawie sześciokrotnie wyższa – mówi prezes Kiliński. Dowodem rosnących możliwości jest rynkowy sukces TUW PZUW.

Należący do Grupy PZU ubezpieczyciel jest liderem rynku ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Pod względem przypisu składki ma w nim około jednej trzeciej udziału. Po siedmiu latach od powstania liczy prawie 600 członków. – To największe w Polsce podmioty gospodarcze, niemal co piąty szpital w kraju, samorządy i instytucje publiczne, a także prawie wszystkie zakony oraz inne instytucje kościelne – wyjaśnia Rafał Kiliński.

Wysoka jakość obsługi

Sukcesem TUW PZUW jest zebranie w zeszłym roku ponad miliarda złotych składek od ubezpieczonych. Towarzystwo z dwuletnim wyprzedzeniem osiągnęło strategiczny cel zakładany na 2024 rok. Z sukcesem wiążą się kolejne wyzwania.

– Mówiąc językiem sportu: zbudowaliśmy masę, intensywnie pracujemy nad rzeźbą. Bo to nie jest tak, że wystarczy pozyskać klienta. To dopiero punkt startowy. Należy jeszcze zapewnić klientom odpowiedni poziom obsługi. To ważne zwłaszcza, gdy dochodzi do szkody i klient mówi: „sprawdzam”, oczekując realizacji obietnic złożonych przez zakład ubezpieczeń w momencie sprzedaży polisy. Dlatego przykładamy wielką wagę do tego, aby zapewniać obsługę na najwyższym poziomie – podkreśla prezes TUW PZUW.

Rozwiązania dla trudnych branż

Towarzystwo specjalizuje się zwłaszcza w trudnych branżach, wymagających niestandardowego podejścia. To sektory, w których najważniejsze jest, aby zapobiegać szkodom, a nie reagować dopiero, gdy już wystąpią. Dotyczy to zarówno strategicznych dla gospodarki przedsiębiorstw, jak energetyczne czy wodociągowe, jak też podmiotów leczniczych, które ubezpiecza TUW PZUW.

– Dla lekarzy i personelu medycznego prowadzimy liczne szkolenia, które służą podnoszeniu jakości opieki, a więc zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. To właśnie jedna z tych dziedzin, w których błędy bywają nieodwracalne i trudne do zrekompensowania finansowo – podaje przykład prezes TUW PZUW.

Atutem Towarzystwa jest nacisk na minimalizowanie ryzyka. Temu służą także bezpłatne ekspertyzy potencjalnych zagrożeń, które jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia przeprowadzają specjaliści TUW PZUW. Podpowiadają, jak unikać niebezpieczeństw.

Produkty dla rynku zielonej energii

Pytany o rozwój TUW PZUW, prezes Kiliński mówi: – Mamy pomysły na nowe ścieżki wzrostu. Budujemy ekspercką wiedzę o energetyce przyszłości, ucząc się od najlepszych. Pracujemy nad własnym know-how w dziedzinie alternatywnych źródeł energii – od źródeł odnawialnych, przez wodór, a kończąc na atomie.

Towarzystwo od dłuższego czasu wprowadza z powodzeniem kolejne produkty dla rynku zielonej energii. To ubezpieczenia farm wiatrowych oraz fotowoltaiki dla klientów korporacyjnych, a w formie ubezpieczeń affinity – dla indywidualnych użytkowników. W styczniu TUW PZUW rozpoczął dystrybucję ubezpieczenia od utraty zysku dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych.

Elastyczne programy zdrowotne

– Będziemy też wzmacniać ubezpieczenia affinity i zdrowotne – zapowiada Rafał Kiliński. Dzięki ubezpieczeniom affinity korporacyjni klienci TUW PZUW mogą oferować swoim indywidualnym odbiorcom dodatkowe usługi, np. pomoc fachowców w przypadku domowych awarii.

– Z kolei pakiety medyczne, które oferujemy w ramach ubezpieczeń zdrowotnych, to jeden z najważniejszych pozapłacowych benefitów oferowanych pracownikom przez pracodawców. Dobra opieka medyczna pozwala pracodawcom zmniejszać absencję, a pracownikom żyć dłużej i zdrowiej. Wszyscy wygrywają. A naszą przewagą w tej dziedzinie są elastyczne programy dostosowane do specyfiki każdej firmy i branży – dodaje prezes TUW PZUW.