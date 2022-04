Rosyjska agresja zatrzymała już 1/3 ukraińskiego przemysłu

Jak podkreślał podczas sesji "Gospodarka a wojna na Wschodzie" na Europejskim Kongresie Gospodarczym dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak, nie można jeszcze jednoznacznie ocenić wpływu wojny na europejskie gospodarki. Wiadomo jednak, że jest to czynnik negatywnie oddziałujący. Na razie jest to zwiększona inflacja. Odwleczonych jest też wiele decyzji inwestycyjnych, choć szok wojenny w biznesie jest mniejszy od tego spowodowanego przez pandemię.

Cristina Savescu, menedżer w Banku Światowym podkreśliła, że prognozowany jest spadek PKB Ukrainy o 54 proc. Wedle wyliczeń Banku Światowego same zniszczenia infrastruktury dadzą się obecnie wycenić na co najmniej 60 miliardów dolarów. Przy czym, co również zauważyła Savescu, polska gospodarka zalicza tylko (w wyniku następstw wojny) spadek wzrostu z prognozowanych ponad 5 do niecałych 4 proc.

Były premier Ukrainy Anatolij Kinach, obecnie przewodniczący Ukraińskiego Związku Przemysłowców podkreślił między innymi, że agresja rosyjska na jego kraj już zatrzymała 30 proc. ukraińskiego przemysłu. Ponadto jego kraj traci potencjał ludzki. W Unii Europejskiej jest ok. 5 mln uchodźców z Ukrainy. Dalszych 7 milionów to uchodźcy wewnętrzni, którzy musieli zmieniać miejsce zamieszkania wewnątrz Ukrainy. Inflacja sięga już obecnie ok 20 proc.

Kinach nakreślił jednak pozytywne perspektywy ukraińskiej gospodarki, przy czym za podstawę uznał uznanie europejskich aspiracji jego kraju w Brukseli.

Jak podkreślał, kryzys wojenny daje także nowe możliwości. Muszą powstać nowe szlaki transportowe dla ukraińskich towarów wiodące przez Polskę. Dotyczyłoby to przede wszystkim eksportu płodów rolnych. - Bo ukraiński eksport żywności ma znaczenie globalne – podkreślał Kinach.

- Niezbędne wydają się także połączenia energetyczne z Polską. Możemy prędzej czy później wejść w europejskie systemy produkcji i sprzedaży energii elektrycznej. Ponadto możemy pozostawić do dyspozycji unijnej nasze podziemne magazyny gazu, które są największe w Europie. Mieszczą się tam 23 miliardy metrów sześciennych paliwa. Jednocześnie prawo ukraińskie stwarza już teraz zasady ochrony własności prywatnej. Także intelektualnej. A to przecież standard europejski!

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl