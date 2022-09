Rosyjska giełda runęła. Putin przestraszył resztki kapitału

Po tym jak prezydent Rosji ogłosił częściową mobilizację, główny indeks moskiewskiej giełdy spadł do 2 tys. punktów. Akcjonariusze wyprzedawali papiery wielu rosyjskich spółek.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Po tym jak Rosja w wojnie z Ukraina zaczęła ponosić porażki, prezydent Władimir Putin podpisał dekret o częściowej mobilizacji w Federacji Rosyjskiej. Rozpoczęła się ona w środę 21 września.

Wywołało to masową przecenę akcji spółek notowanych na rosyjskiej giełdzie. Na początku główny indeks giełdy spadł do 2000 punktów (spadek o prawie 10 proc.), to najmniej od 24 lutego, kiedy to Rosja napadła na Ukrainę. Później indeks odbudował się nieco, ale i tak pozostał 7,4 proc. poniżej wtorkowego zamknięcia.

Inwestorzy masowo pozbywali się akcji spółek. Liderami spadków są Yandex (minus 10,1 proc.), Surgutnieftiegaz (minus 9,5 proc.), Novatek (minus 9,5 proc.), Grupa TCS (minus 9,5 proc.), OZON (minus 9,3 proc.).

Papiery Moskiewskiej Giełdy potaniały o 9,3 proc., a Gazpromu Nieft o 9,1 proc. Spadek zanotował także koncern energetyczny Inter RAO (minus 8,4 proc.), metalowy - Polymetal (minus 8,4 proc.). Początkowo jednym z liderów był również Gazprom. Akcje firmy spadły na początku notowań do 192 rubli, czyli minus 13,2 proc. Później jednak zaczęły drożeć i spadek o godz. 10 naszego czasu wynosił „tylko” 6,5 proc.

Pierwsze komentarze wskazują, że reakcja akcjonariuszy jest zrozumiała. Z jednej strony Rosja coraz bardziej odczuwa sankcje, z drugiej mobilizacja będzie oznaczała, że wiele firm straci pracowników, co wpłynie negatywnie na działalność tych spółek.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Kluczowe polskie lotnisko zmieni właściciela...

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl