Rosyjski Bank Centralny obniża stopę referencyjną

Bank Centralny Rosji podjął decyzję o kolejnej, w ciągu zaledwie kilku tygodni, obniżce stopy referencyjnej z 14 procent do 11 procent. Przedstawił także prognozę dotycząca spadku inflacji, która w przyszłym roku ma być na poziomie 5-7 procent, a w 2024 roku powrócić do celu inflacyjnego, czyli 4 procent.

Po rozpoczęciu zbrojnej interwencji wojsk rosyjskich w Ukrainie i niemal natychmiastowym wprowadzeniu sankcji przez Stany Zjednoczone, Kanadę, Wielką Brytanię i państwa Unii Europejskiej Bank Centralny Rosji 24 lutego tego roku podniósł główną stopę referencyjną do 20 procent. W kwietniu stopa została obniżona do 14 procent.

Dekret prezydenta Władimira Putina nakazujący wprowadzenie obowiązku rozliczeń w rublach za eksportowaną ropę naftową, paliwa i gaz ziemny spowodował pełną kontrolę państwa nad przepływami walutowymi. Napływ dewiz, które są wymieniane po oficjalnym kursie ustalanym przez bank centralny, spowodował znaczące umocnienie rosyjskiej waluty. Przy zredukowanym do niezbędnego minimum imporcie z Unii Europejskiej możliwe jest gromadzenie euro i dolarów na kontach bankowych.

Analizując poprawiającą się, w opinii rosyjskich ekspertów, sytuację Bank Centralny Rosji podjął dziś decyzje o kolejnej obniżce stopy referencyjnej, tym razem do 11 procent.

-Dalsze cięcia mogą nastąpić w tym roku ponieważ inflacja po osiągnięciu 20-letnich szczytów powoli opada, a gospodarka rosyjska powinna wyjść z recesji. Zewnętrzne warunki pozostają trudne, bowiem trzeba się zmierzyć z zachodnimi sankcjami za "specjalną operację wojskową" w Ukrainie, ale ryzyko dla stabilności finansowej nieco zmalało, dając pole do złagodzenia pewnych wymogów związanych z kontrolą kapitału - czytamy w komunikacie

W prognozie na ten rok założono w Rosji inflację na poziomie 18-23 procent, w przyszłym roku powinna spaść do 5-7 procent, by w 2024 powrócić do celu inflacyjnego, czyli 4 procent.

Z oficjalnych danych rządowych, opublikowanych przez ministerstwo gospodarki, wynika, że inflacja w drugiej dekadzie maja wynosiła 17,51 procent.

