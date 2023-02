Rosyjskie banki znalazły lukę w sankcjach. Wkrótce ruszą nowe przelewy

Rosyjski państwowy bank VTB przekazał, że przed końcem marca 2023 roku uruchomi dla swoich klientów usługę przelewów transgranicznych między Rosją, a niektórymi krajami byłego Związku Radzieckiego.

Rosyjski bank VTB znalazł sposób na realizację zagranicznych przelewów.

Sankcje unijne nakładane na sektor finansowy w Rosji nie do końca są skuteczne.

Wiele państw wykorzystuje sytuację i zarabia na wojnie.

Po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę społeczność międzynarodowa przygotowała i wdrożyła w życie kilka pakietów sankcji. Jednym z najważniejszych był ten dotyczący banków, towarzystw ubezpieczeniowych i rozliczeń przelewów. Odcięcie całego systemu bankowego Rosji od systemu SWIFT doprowadziło praktycznie do wstrzymania realizacji międzynarodowych przelewów.

Jednak, jak pokazały doświadczenia kolejnych miesięcy, nie da się zadekretować wstrzymania obrotu pieniądzem, ponieważ pomimo wojny życie gospodarcze toczy się nadal, a wiele krajów nie przystąpiło do grona państw, które zerwały więzy handlowe z Rosją.

Poza tym wiele relacji przeszło ze sfery oficjalnej, podlegającej publicznej kontroli, do szarej strefy. Eksport oraz import Rosji bardzo często odbywa się teraz z wykorzystaniem pośredników, którzy dodatkowo na tym zarabiają.

Rosjanie masowo wyrabiają karty płatnicze w krajach byłego ZSRR

Po wstrzymaniu świadczenia usług przez SWIFT z Rosji wycofały się także zachodnie firmy Visa i Mastercard, zajmujące się rozliczaniem płatności z użyciem kart. Częściowo w ich miejsca weszła chińska firma UnionPay. Poza tym Rosjanie masowo zaczęli wyrabiać nowe karty w państwach byłego ZSRR i w ten sposób skutecznie omijają sankcje.

Teraz podobne rozwiązanie zaproponuje w marcu 2023 roku rosyjski państwowy bank VTB. W przekazanym komunikacie podał, że trwają zaawansowane przygotowania do uruchomienia usługi przelewów transgranicznych między Rosją i niektórymi krajami byłego ZSRR. Nowa usługa pozwoli na prywatne transfery tak zwanych szybkich płatności (FPS).

Rosyjski, państwowy bank VTB niebawem zaoferuje klientom możliwość realizacji zagranicznych przelewów

W skrócie rzecz przedstawiając, zapewne polegać to będzie na tym, że banki zależne VTB, działające na przykład w Armenii, Azerbejdżanie, Kazachstanie czy Uzbekistanie otrzymają przelewy do lub z Rosji i dalej je przekierują do wskazanego odbiorcy. Nie jest także wykluczone, że lokalne banki, mające formalny status korespondentów rosyjskich instytucji finansowych, wyślą środki na wskazane konto za granicą, realizując je w ramach transakcji własnych.

Jest to tym łatwiejsze, że te placówki nie są objęte procedurami sankcyjnymi. VTB posiadał swoje oddziały w państwach Unii Europejskiej, w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Wszędzie tam wprowadzony został nadzór komisaryczny, a zgromadzone środki zostały zamrożone. Jednak warto pamiętać, że nadal działają placówki banku na przykład w Malezji, Wietnamie, Chinach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Turcji, a nawet w Libanie.

Pierwszym testem nowej usługi bankowej była aplikacja w telefonie komórkowym

W ramach przygotowań do nowej usługi, w październiku 2022 roku VTB udostępnił z powodzeniem swoim klientom możliwość dokonywania przelewów transgranicznych z wykorzystaniem aplikacji w telefonie komórkowym. Dotyczyło to banku zależnego w Armenii. Teraz ma to działać w innych krajach

To tylko pokazuje, że kolejny, już dziesiąty, pakiet unijnych sankcji nie jest w stanie zdezorganizować do końca rosyjskiej gospodarki. Wcześniejsze obostrzenia wcale nie okazały się tak skuteczne, jak się początkowo wydawało ich autorom.

