Rosyjskie spółki za burtą londyńskiej giełdy. Oglądają się na Azję

Giełda w Londynie zawiesiła obrót 27 rosyjskimi spółkami, w tym takimi koncernami jak Łukoil, Gazprom i Rosnieft. To dla rosyjskich firm oczywiście kłopot, ale z pewnością nie najważniejszy. Wiedzą, że są inne rynki niż kraje Zachodu; mają Chiny i Indie.

Strategiczne partnerstwo

Uniezależnienie od Zachodu i od dolara

Co ważne, jak podkreśla PIE, dla gospodarki chińskiej kluczowe jest jednak znaczenie importu rosyjskich paliw kopalnych – Rosja jest drugim pod względem wielkości dostawcą ropy naftowej i trzecim gazu ziemnego.Ważnym czynnikiem współpracy gospodarczej obu państw jest sąsiedztwo geograficzne, a także zdolność do gospodarczego uzupełniania się. Chiny, by utrzymywać produkcję na wysokim poziomie, muszą importować surowce energetyczne (w skali globu są liderem w ilości importowanej ropy naftowej, a także w konsumpcji energii), natomiast Rosja, posiadająca ogromne zasoby surowców energetycznych, potrzebuje kapitału na inwestycje.- Ostatnie lata przyniosły zacieśnienie współpracy gospodarczej i politycznej między Chinami a Rosją - podkreśla PIE.I przypomina, że na początku lutego 2022, tuż przed startem zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie, oba państwa zawarły wzajemny pakt o nieagresji oraz ogłosiły „głębokie partnerstwo strategiczne”.Pogłębiona współpraca miałaby również obejmować sprawy gospodarcze – to wówczas ogłoszony został wieloletni kontrakt na sprzedaż rosyjskiego węgla do Chin, wart ponad 20 mld dolarów.Dodatkowo Rosja korzysta na realizacji przez Chiny projektów związanych z inicjatywą Pasa i Szlaku, nazywaną czasami „Nowym Jedwabnym Szlakiem” (NJS). Położenie Rosji jest kluczowe na szlaku kolejowym NJS, którym w 2021 r. przewieziono dobra o wartości bliskiej 75 mld dolarów.PIE wskazuje, że oba państwa w ostatnich latach współpracowały także w celu finansowego uniezależnienia się od Zachodu.Na spotkaniu liderów Chin i Rosji w czerwcu 2019 r. sformułowano dwa cele: uniezależnienie się od dolara oraz prace nad alternatywnym względem SWIFT systemem polecania przelewów. W wyniku tego pierwszego, już w 2020 r. po raz pierwszy udział waluty amerykańskiej we wzajemnych transakcjach walutowych spadł poniżej 50 proc. (jeszcze w 2015 r. był wyższy niż 80 proc.).Przełożyło się to jednak przede wszystkim na wzrost wartości kontraktów zawieranych w euro, a nie w walutach krajowych, czyli rublu lub juanie. Co ważne, wartość rezerw rosyjskich w juanie wynosiła w połowie 2021 r. około 77 mld dolarów, co stanowi blisko 13 proc. wszystkich rezerw Rosji.Zdaniem PIE trudno jak na razie ocenić wpływ uniezależniania się od dolara na skuteczność sankcji nałożonych na Rosję po zbrojnej inwazji na Ukrainę. Przede wszystkim dotyczą one głównie wymiany bilateralnej między tymi państwami. Trudno uznać, że Chiny wypełniły funkcję "zamiennika" dla dotychczasowych relacji Rosji z Zachodem. Infrastruktura uniezależniająca Rosję od systemu finansowego jest relatywnie słabo rozwinięta.Szacuje się, że alternatywny względem SWIFT system CIPS (Cross-Border International Payment System) bazujący na chińskiej walucie renminbi dziennie obsługuje transakcje o wartości 49 mld dolarów, podczas gdy SWIFT – 5 bln dolarów.Dodatkowo, mimo dominacji Chin w światowym handlu, udział ich waluty w międzynarodowych rozliczeniach jest nieproporcjonalnie niższy, a ponadto kurs walutowy i transakcje kapitałowe są ściśle regulowane, co znacząco ograniczałoby elastyczność działania w porównaniu do zachodnich alternatyw.