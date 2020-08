Roszkowski: groźby Łukaszenki ws. tranzytu nie mają podstaw

Groźby wstrzymania tranzytu towarów, w tym ropy i gazu przez Białoruś, formułowane przez Alaksandra Łukaszenkę nie mają żadnych podstaw - ocenił w rozmowie z PAP prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski.

"Tranzyt jest regulowany prawem międzynarodowym i wieloletnimi umowami, tego typu deklaracje są puste, raczej skierowane do wewnętrznego odbiorcy - powiedział Roszkowski.

"To są komunikaty skierowane raczej do białoruskiego społeczeństwa. Na polski rynek to nie wpłynie, Łukaszenka nie ma takiej siły" - dodał Roszkowski. Ocenił, że z punktu widzenia potencjalnego zagrożenia gospodarczego, to nie jest problem dla polskich firm i polskiego odbiorcy.

Alaksandr Łukaszenka oświadczył w piątek, że Białoruś pokaże, m.in. Polsce i Litwie, "co to są sankcje", sugerując ograniczenie tranzytu przez Białoruś dla krajów zachodnich. "(Polacy i Litwini) wysyłali przez nas do Chin i Rosji, to teraz będą latać lub handlować przez Bałtyk i Morze Czarne z Rosją, itd." - mówił Łukaszenka. "A w sprawie produkcji, na którą Rosja wprowadziła embargo, niech nawet nie marzą" - dodał.

Przez Białoruś biegnie część rurociągów, którymi do klientów w Polsce i dalej na Zachodzi płyną rosyjski gaz i ropa.