Roszkowski: zwłoka KE ze zgodą na pomoc dla dużych firm wynika z wagi problemu

Długotrwałe zaburzenie konkurencji, to jeden z najważniejszych problemów przed jakim stanęła KE przy okazji zatwierdzania pomocy dla dużych firm - ocenił prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski. Stąd m.in. wynika opóźnienie w zgodzie Komisji - dodał.

W poniedziałek KE wydała zgodę na polską pomoc dla dużych firm. Komisja zatwierdziła program subsydiowanych kredytów o wartości 2,2 mld euro dla dużych przedsiębiorstw dotkniętych pandemią koronawirusa.

Jak powiedział PAP Roszkowski, opóźnienie w zgodzie Komisji bierze się m.in. ze skali całego problemu pomocy. "KE ma świadomość, że tego typu pomoc na lata zaburzy konkurencję na unijnym rynku" - wskazał.

Jak zaznaczył, Komisja zorientowała się też, że nie ma systemu pozwalającego sprawdzić, czy ten sam podmiot nie bierze pomocy na ten sam cel w kilku państwach jednocześnie. Stąd to opóźnienie - ocenił.

Jak jednak podkreślił Roszkowski, cały ten obszar "ewidentnie" należy do kompetencji Komisji i jej zgoda była konieczna.

Ekspert zauważył, że jednym z efektów opóźnienia jest zaburzenie płynności działania firm - a w przypadku Polski - jest to spowodowane czynnikami zewnętrznymi opóźnienie uruchomienia "tarczy antykryzysowej".

Roszkowski wskazał jednocześnie, że stosowany w państwach UE system m.in. pomocy postojowej dla firm działa i powoduje, że nie mamy do czynienia z falą bezrobocia, jak w USA. "W odróżnieniu od USA, gdzie ludzie od razu są zwalniani, w Polsce i EU, państwa zamiast wypłacać zasiłki bezrobotnym, wypłacają pomoc postojową, by ludzie mieli do czego wrócić" - wyjaśnił.

"Lepiej pożyczyć pieniądze a potem umorzyć dług niż odbudowywać miejsca pracy w firmach, które upadły z dnia na dzień" - dodał prezes Instytutu Jagiellońskiego.