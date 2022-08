Rottneros z grupy Arctic Paper kończy produkcję celulozy drzewnej

Zarząd szwedzkiej firmy Rottneros, spółki zależnej Arctic Paper, zdecydował o zaprzestaniu produkcji celulozy drzewnej w fabryce w Rottneros z uwagi na brak dalszych perspektyw na długoterminową i trwałą rentowność. W kolejnych latach Rottneros planuje zainwestować 160 - 200 mln koron (70 - 90 mln zł) w celu znacznego zwiększenia zdolności produkcyjnych celulozy chemotermomechanicznej - poinformowała Arctic Paper.

Firma papiernicza Arctic Paper podała, że 16 sierpnia 2022 zarząd jej szwedzkiej spółki zależnej Rottneros zdecydował o zaprzestaniu produkcji jednego z gatunków celulozy mechanicznej - celulozy drzewnej - w fabryce w Rottneros. Powodem, jak poinformowano, jest brak dalszych perspektyw na długoterminową i trwałą rentowność.

W Rottneros mają być zwolnienia

„W wyniku podjętej decyzji około 40 osób zostanie zwolnionych. Szacowany koszt zamknięcia linii produkcyjnej wyniesie około 60 mln koron (27 mln zł), na które składają się głównie koszty zwolnień, które zostaną uwzględnione w wyniku Rottneros za trzeci kwartał 2022 roku”- podała Arctic Paper.

Arctic Paper podała, że wstrzymanie pracy linii produkcyjnej Rottneros planowane jest na koniec 2022 roku, po zakończeniu negocjacji ze związkami zawodowymi.

Arctic Paper poinformowała ponadto, że w rezultacie decyzji o zaprzestaniu produkcji celulozy drzewnej portfel kontraktów terminowych na energię elektryczną Rottneros zostanie skorygowany, a nadwyżki zostaną zrealizowane po bieżących cenach rynkowych.

Plan wzrostu produkcji celulozy CTMP

„Wartość kontraktów terminowych na energię elektryczną Rottneros jest wysoka, co oznacza, że wpływ zamknięcia linii produkcyjnej na wynik jest szacowany jako znacznie niższy niż koszt jej zamknięcia” - czytamy w komunikacie Arctic Paper.

W kolejnych latach Rottneros planuje zainwestować 160 - 200 mln koron (70 - 90 mln zł) w celu znacznego zwiększenia zdolności produkcyjnych celulozy chemotermomechanicznej (CTMP). Celem jest zwiększenie poziomu produkcji do co najmniej 150 tys. ton rocznie z obecnych 120 tys. ton.

Zarząd Arctic Paper wskazuje, że decyzja o zamknięciu linii produkcyjnej przez spółkę Rottneros może mieć wpływ na skonsolidowane wyniki za rok 2022 grupy Arctic Paper.

Grupa Arctic Paper w I półroczu 2022 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży wysokości 2,407 mld zł, co - licząc rok do roku - oznacza wzrost o ponad 53 proc., notując prawie 400,5 mln zł zysku netto - z kolei, licząc rok do roku - oznacza wzrost o 490 proc.

