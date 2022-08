Rowerowy e-commerce przyspieszył. Dadelo zyskuje na markach własnych

Dadelo sprzedał w tym roku znacznie więcej rowerów niż rok wcześniej. Rowerowy e-commerce w pierwszym półroczu 2022 roku osiągnął przychody w wysokości 60,852 mln zł, co stanowi wzrost o 40,8 proc. w stosunku do pierwszej połowy 2021 roku. W strukturze sprzedaży największy udział miały rowery i części rowerowe.

Poprzez znaczne zwiększenie kosztów marketingowych (reklama telewizyjna) Dadelo osiągnął niższy niż w roku ubiegłym zysk brutto w wysokości 2,112 mln zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku firma wypracowała zysk netto w wysokości 2,112 mln zł, wobec 4,533 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Koszty operacyjne, które znacząco wpłynęły na wyniki, wzrosły o 69 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Poprzez znaczne zwiększenie kosztów marketingowych (reklama telewizyjna) Dadelo osiągnął niższy niż w roku ubiegłym zysk brutto w wysokości 2,112 mln zł. W analogicznym okresie 2021 roku było to 2,62 mln zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku firma wypracowała zysk netto w wysokości 2,112 mln zł, wobec 4,533 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Koniunktura na rynku

Jednym z głównych czynników kreujących wynik finansowy w 2022 roku był dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży. Przygotowanie do sezonu w postaci szerokiej oferty produktowej, optymalnego zabezpieczenia stanów magazynowych, a także sprzyjająca koniunktura dla handlu online pozwoliły zwiększyć sprzedaż o ponad 40 proc. - podaje spółka z NewConnect.

Koszty operacyjne, które znacząco wpłynęły na wyniki, wzrosły o 69 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku i były w głównej mierze związane ze wzrostem usług obcych, gdzie zaksięgowano koszt reklamy telewizyjnej.

Wśród głównych czynników kreujących wynik wymieniono dodatnie przychody finansowe, które wyniosły 212 tys. zł. Na ostateczny wynik miały wpływ też różnice kursowe i podatek dochodowy za pierwsze półrocze 2022 roku w wysokości 509 tys. zł.

Czytaj: Firma Dadelo powiększyła rowerowy e-commerce w czasie pandemii

Marki własne

Podstawowymi kategoriami tworzącymi przychód były części rowerowe, których udział w sprzedaży wyniósł 28 proc., następnie rowery - 27 proc., akcesoria - 23 proc., odzież i obuwie - 19 proc. Pozostała sprzedaż wygenerowała 3 proc.

„Wszystkie oferowane kategorie odnotowały bardzo dynamiczne wzrosty w porównaniu do roku poprzedniego. Najbardziej rozwijała się sprzedaż rowerów na co miała wpływ dobrze przyjęta oferta rowerów pod marką własną Unity oraz Oxfeld” – czytamy w raporcie półrocznym.

Rosnące koszty

Głównym składnikiem kosztów operacyjnych były usługi obce, które w pierwszym półroczu 2022 roku zwiększyły się - wraz ze wzrostem sprzedaży - do 10,03 mln zł, wobec 5,31 mln zł w pierwszym półroczu 2021 roku. W tych kosztach ujęta została kampania reklamowa firmy przeprowadzona w kinach oraz kampania telewizyjna.

„Dzięki ich przeprowadzeniu tych kampanii udało się znacznie zwiększyć rozpoznawalność marki sklepu Centrumrowerowe.pl – informuje rowerowy e-commerce.

Drugim istotnym elementem kosztów operacyjnych były wynagrodzenia, które wyniosły 3,65 mln zł, wobec 2,33 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jak podaje spółka, wzrost tych kosztów wynikał z konieczności zwiększenia zatrudnienia niezbędnego do obsługi rosnącej sprzedaży oraz rozwoju spółki. Udział tej kategorii kosztów w odniesieniu do przychodów zwiększył się do 6 proc., wobec 5,4 proc. w analogicznym okresie 2021 roku.

Plan na przyszłość

„Priorytetem prac zarządu w pierwszym półroczu 2022 roku było dynamiczne powiększanie sprzedaży produktów przy zachowaniu marży na wysokim poziomie ponad 28 proc. W dalszej części roku zarząd będzie koncentrował się na zwiększaniu liczby klientów oraz powiększaniu asortymentu (na koniec czerwca 2022 liczba dostępnych produktów w sklepie – SKU – przekroczyła 30 tys.)” – podaje raport.

Dadelo jest sprzedawcą rowerów i części rowerowych drogą on-line. Oferta należących do spółki sklepów internetowych skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców na terenie całego kraju. Oprócz tego w asortymencie e-sklepu znajdują się odzież i obuwie dla miłośników sportu rowerowego, urządzenia elektroniczne, jak liczniki rowerowe, pulsometry, zegarki, GPS-y, a także odżywki i kosmetyki specjalistyczne. W sumie w ofercie e-sklepu znajduje się ponad 30 tys. produktów z unikalnym identyfikatorem cyfrowym.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl