Rozbudowa budynków producenta amunicji do Kraba i Raka

Zakłady Metalowe Dezamet, wytwarzające m.in. amunicję do samobieżnych armatohaubic Krab i moździerzy Rak, rozbudowały się o nowy budynek produkcyjno-magazynowy – poinformowała w poniedziałek Polska Grupa Zbrojeniowa, w której skład wchodzą ZM Dezamet w Nowej Dębie.

Projekt jest częścią planu rozwoju potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa, m.in. w ramach programów Krab (samobieżna armatohaubica 155 mm na podwoziu gąsienicowym), Rak (moździerz na podwoziu KTO Rosomak), Kryl (samobieżna armatohaubica na podwoziu kołowym) i indywidualnego systemu walki Tytan.

Prace obejmowały remont istniejących budynków i przystosowanie ich do obowiązujących wymagań, a także budowę masywnych, żelbetowych obwałowań i innych elementów systemu bezpieczeństwa. Dzięki temu ZM Dezamet zyskały 1000 m kw. powierzchni magazynowej, w której będą składowane pociski artyleryjskie i inne wyroby.

"Wieloletnie zamówienia na moduły ogniowe Regina oraz Rak przekładają się nie tylko na wzrost konkurencyjności zakładów odpowiadających za te rozwiązania. System osiąga pełną skuteczność jedynie wtedy, kiedy posiada odpowiednią amunicję. Plan rozwoju ZM Dezamet zakłada rozszerzenie możliwości produkcyjnych na dostarczanie amunicji nie tylko na potrzeby krajowych sił zbrojnych, ale także dla potencjalnych klientów zagranicznych" - powiedział członek zarządu PGZ Hubert Stępniewicz cytowany w komunikacie PGZ.

W nowym obiekcie produkcyjno-magazynowym zastosowano m.in. zdalne zarządzanie budynkami przez system BMS (building management system). Pracownicy odpowiadający za bezpieczeństwo oraz utrzymanie ruchu zostaną automatycznie powiadomieni za pomocą SMS lub e-maila o warunkach panujących na hali, w tym o każdej anomalii systemu czy awarii, jak np. przekroczenie zadanej temperatury czy dopuszczalnego poziomu wilgoci.

"W związku ze zwiększaniem się wolumenu zamówień na amunicję artyleryjską ze strony Sił Zbrojnych RP, musieliśmy uzyskać dodatkową przestrzeń. Nowa hala pozwoli na uwolnienie miejsca w pozostałych budynkach, co otwiera przed nami możliwość dalszej rozbudowy mocy produkcyjnych pocisków artyleryjskich, ale także pocisków moździerzowych dla Raków" - powiedział prezes ZM Dezamet Tomasz Wawrzkowicz.

Do budowy hali zużyto ok. 1600 m sześc. betonu, 400 ton stali, a w tzw. gabiony - specjalne metalowe kosze o szerokości 0,5 m, mające za zadanie zabezpieczyć cały kompleks przed efektem fali uderzeniowej - wsypano ok. 2500 m sześć. piasku.

Dezamet w Nowej Dębie realizuje szereg kontraktów na dostawy amunicji dla polskiego wojska, w tym umowę z 2019 r. na dostawy 24 tys. pocisków artyleryjskich 155 mm do samobieżnych armatohaubic Krab, produkowanych przez konsorcjum spółek grupy kapitałowej PGZ pod przewodnictwem Huty Stalowa Wola, oraz kontrakt na 40 tys. szt. przeciwpancernej amunicji PG-15. W ostatnim czasie spółka zakończyła próby przy nowoczesnej amunicji dla 120 mm moździerzy samobieżnych Rak.