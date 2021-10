Rozbudowa parku nieopodal Miejsca Pamięci Auschwitz I na finiszu

Dobiega końca rozbudowa parku w oświęcimskiej dzielnicy Zasole. Powstaje on w pobliżu byłego niemieckiego obozu Auschwitz I. Rzecznik magistratu w Oświęcimiu Katarzyna Kwiecień powiedziała w niedzielę PAP, że finał nastąpi na przełomie listopada i grudnia.

"Większość ścieżek spacerowych i niewielki plac zabaw dla dzieci została już wykonana. Zakończenie prac nastąpi na przełomie listopada i grudnia. Wówczas zostanie udostępniony. W pełni cieszyć się nim będzie można jednak dopiero wiosną, gdy wszystkie nasadzenia się zazielenią" - powiedziała Katarzyna Kwiecień.

Park znajduje się w dzielnicy Zasole, która położona jest na lewym brzegu rzeki Soły, gdzie Niemcy podczas okupacji utworzyli obóz koncentracyjny. Pierwsza jego część powstała trzy lata temu. Zagospodarowano wówczas blisko 1 ha zaniedbanego terenu, położonego przy blokach mieszkaniowych. Nadano mu funkcję rekreacyjną i wypoczynkową.

Obecnie samorząd zdecydował się rozbudować park. Zagospodarowana jest ta część terenu, która znajduje się bliżej miejsca pamięci. Pomysł był taki, aby stała się ona naturalnym przejściem między muzeum a osiedlem.

Katarzyna Kwiecień poinformowała, że nowa część została już zadrzewiona. W wydzielonej Alei Drzew Pokoju znajdzie się 17 drzew z miast symboli szczególnie naznaczonych historią. Ustawiony zostanie niewielki obelisk poświęcony rtm. Witoldowi Pileckiemu. Całość będzie oświetlona i monitorowana. Przy alejkach spacerowych umieszczone zostaną ławki.

Inwestycja kosztować ma ok. 1,8 mln zł, z czego 1,4 mln zł pochodzi z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego (OSPR).

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy został przyjęty w 1996 r. po konflikcie wokół centrum handlowego nieopodal murów byłego niemieckiego obozu Auschwitz, które budowała prywatna spółka. Jest skierowany do samorządów rejonu Oświęcimia. Zakłada przede wszystkim uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Muzeum Auschwitz, a także wsparcie w rozwiązaniu problemów, dotyczących m. in. infrastruktury. Obecnie realizowana jest jego szósta edycja obejmująca lata 2021-2025. Zakłada dofinansowanie na kwotę 61,6 mln zł. Całość programu z udziałem finansowym beneficjentów to ponad 92 mln zł.

Dotychczas budżet państwa przeznaczył na inwestycje pod auspicjami OSPR ponad 135 mln zł. Samorządy dołożyły kilkadziesiąt milionów. Zmodernizowany został w znacznym stopniu układ komunikacyjny w Oświęcimiu, a w zaadaptowanych zabytkowych budynkach zlokalizowanych nieopodal byłego obozu Auschwitz I powstała Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego.

