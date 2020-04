Rozczarowujące wyniki Santandera

W I kwartale 2020 roku zysk należny akcjonariuszom Santander Bank Polska był niższy niż w I kw. 2019 o 49,6 proc. i wyniósł 171 mln zł.

Dochody ogółem wyniosły 2,2 mld zł i nie zmieniły się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1,6 mld zł i wzrósł o 2 proc.

Wynik z tytułu prowizji wyniósł 538 mln zł i wzrósł 3 proc.

- Zysk netto w I kwartale tego roku wyniósł 171 mln zł i był obciążony zarówno wyższymi składkami na BFG oraz dodatkowymi odpisami. O 7 proc. zwiększyliśmy portfel kredytów, a nasza sytuacja kapitałowa i płynnościowa jest bardzo dobra - Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska. - Urzeczywistniając ideę odpowiedzialnej bankowości włączyliśmy się w działania pomocowe dla naszych klientów. Wprowadziliśmy odroczenia spłat rat kapitałowych, ale także zwolnienia z niektórych opłat czy prowizji. Dbamy o wszystkich naszych klientów, zapewniając bezpieczeństwo sektora bankowego. Teraz jest czas, gdy nasi klienci, społeczeństwo potrzebują nas jeszcze bardziej, dlatego przekazaliśmy darowizny szpitalom, prowadzimy wspólną zbiórkę pieniędzy, dzielimy się wiedzą i kompetencjami. Bo społeczeństwo to także my - dodaje.

Czytaj też: Banki dotknięte pandemią, ale sektor działa stabilnie



Koszty operacyjne ogółem wyniosły 1,3 mld zł i zwiększyły się o 2 proc. wobec I kw. 2019, głównie pod wpływem wyższych kosztów regulacyjnych oraz rezerw na ryzyko prawne na zwroty części opłat w związku z przedterminową spłatą kredytów konsumenckich. Po wyłączeniu z okresu sprawozdawczego powyższych rezerwy i rezerwy restrukturyzacyjnej na zwolnienia grupowe w 2019 roku i przy założeniu stałego poziomu opłat należnych BFG w obu analizowanych okresach, porównywalne koszty ogółem spadłyby o 0,4 proc.



Obciążenia podatkowe Grupy w 1 kwartale 2020 roku wyniosły łącznie 300 mln zł, z czego 148,6 mln zł to podatek bankowy, a 152,1 mln podatek dochodowy.



Odpisy netto z tytułu rezerw kredytowych wyniosły 466 mln zł, w czym 119 mln zł to korekty do wartości wynikających z modeli tj. dodatkowy odpis na oczekiwane straty kredytowe w związku z pogarszającymi się perspektywami gospodarczymi. Zannualizowany koszt ryzyka kredytowego ukształtował się na poziomie 96 pb., przy czym bez dodatkowego odpisu wyniósłby 88pb. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł: 5,2 proc.



Czytaj też: Banki w chmurze za 2-5 lat



Santander Bank Polska podkreśla silną pozycję kapitałową Grupy. Współczynnik kapitałowy na poziomie:16,79 proc. (16,47 proc. na 31 marca 2019 r.) oraz Tier1: 14,91 proc. (14,63 proc. na 31 marca 2019 r.), zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.



Należności brutto od klientów zwiększyły się o 7 proc. do 153,2 mld zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 8 proc. oraz należności od podmiotów gospodarczych o 5 proc. Depozyty klientów ogółem wzrosły o 7 proc., w tym depozyty od klientów indywidualnych o 7 proc., a biznesowe o 6 proc. Wskaźnik kredytów do depozytów wynosił 93,6 proc. na koniec marca 2020 roku. Łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 12 mld zł i spadła o 22 proc. w ciągu roku, a w skali kwartału o 29 proc.



Epidemia przyspieszyła transformacje cyfrową i digitalizację rozwiązań. Rośnie liczba logowań do bankowości mobilnej, założonych Profili zaufanych, liczba kart cyfrowych.



Santander Bank Polska prowadzi prawie 3,85 mln kont osobistych w zł, 2,6 mln klientów aktywnie korzysta z kanałów zdalnych. Rozwija się e-commerce. Wartość portfela leasingowego wzrosła o 13 proc., a obroty faktoringowe o 6 proc. wobec I kw. 2019.