Rozliczanie Tarczy PFR 2.0 po nowemu. Skorzysta wiele firm

30 czerwca minął definitywnie termin na rozliczenie subwencji otrzymanych w ramach Tarczy 2.0. Jednak dzięki ostatnim zmianom w regulaminie programu Polskiego Funduszu Rozwoju, przedsiębiorcy, którzy nie zdążyli w tym terminie zwrócić środków lub nie spełnili określonych kryteriów, unikną bolesnych sankcji. - To zmiana bardzo korzystna dla beneficjentów - mówi WNP.PL Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR.

PFR szacuje, że z Tarczy 2.0 skorzystało 47,6 tys. firm, które otrzymały ponad 7,1 mld zł wsparcia, dla ochrony ponad 360 tys. pracowników.

Poziom umorzeń ma wynieść 6,3 mld zł, a więc firmy będą musiały oddać ok. 800 mln zł – czyli 12 proc. kwoty wypłaconych subwencji.

Zmianie uległa właśnie sankcja dla małych i średnich przedsiębiorstw za niedokonanie zwrotu nadwyżki z subwencji w terminie.

Przypomnijmy, że Tarcza 2.0, to drugi z rzędu program Polskiego Funduszu Rozwoju wprowadzony w czasie pandemii, mający na celu pomoc finansową dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z COVID-19.

W ramach Tarczy 2.0 do firm z ponad 50 branż trafiło ponad 7,1 mld zł w postaci subwencji umarzalnych nawet do 100 proc.

Pierwotnie przedsiębiorcy - beneficjenci programu mieli rozliczyć otrzymane subwencje do 15 marca 2022 r. W tym samym terminie należało dokonać zwrotu różnicy (nadwyżki subwencji finansowej) pomiędzy kwotą subwencji, a rzeczywistym spadkiem swoich przychodów.

Zmieniła się sankcja za nieterminowe rozliczenie się z PFR

Rząd jednak, ze względu na wciąż odbijające się na działalności przedsiębiorców skutki ekonomiczne pandemii, zdecydował się wiosną na przesunięcie tego terminu na 30 czerwca 2022 r. Teraz, gdy i ten termin minął, zdecydował się zmienić sankcję dla przedsiębiorców nie zdążyli się do tej pory rozliczyć.

- Termin związany z rozliczeniem nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej przez beneficjentów posiadających statut MŚP w ramach programu Tarczy 2.0 został utrzymany. To jest termin 30 czerwca, który właśnie upłynął. Zmianie uległa wyłącznie sankcja za niedokonanie zwrotu nadwyżki w tym terminie. Zgodnie z brzmieniem programu Tarczy 2.0 sprzed ostatnich zmian, beneficjent programu posiadający status MŚP był zobowiązany do zwrotu na rzecz PFR całej otrzymanej subwencji finansowej w sytuacji niedokonania tej wpłaty. Po tej zmianie oczekujemy zwrotu tylko różnicy pomiędzy kwotą subwencji, a rzeczywistym spadkiem swoich przychodów - mówi WNP.PL Bartłomiej Pawlak, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

To wyjście naprzeciw przedsiębiorcom. Teraz nie muszą zwracać całej otrzymanej od PFR kwoty, a tylko nadwyżkę wraz z odsetkami za zwłokę.

- To jest zmiana bardzo korzystna dla beneficjentów - dodaje wiceprezes PFR, zwracając uwagę, że skorzystają na niej także ci przedsiębiorcy, którzy nie spełnili wymaganych do 100-proc. umorzenia kryteriów, takich jak np. utrzymanie poziomu zatrudnienia.

- Może się okazać, że nie wszyscy utrzymali te kryteria, które upoważniały ich do 100 proc. umorzenia, nawet jeśli dane ze wstępnej analizy poziomu szkodowości zgadzają się ze zweryfikowanym danymi. Takim beneficjentom Tarczy 2.0, którzy nie spełnili kryteriów bazowych, przekażemy do 15 lipca decyzję odnośnie poziomu subwencji, którą powinni zwrócić. Czas na zwrot tej nieumorzonej części subwencji finansowej będą mieli do 15 września - dodaje Bartłomiej Pawlak.

Jak podkreśla, nadrzędnym celem wszystkich wdrożonych przez PFR tarcz była pomoc przedsiębiorcom.

- Staraliśmy się zawsze przyjmować perspektywę beneficjentów, wychodząc z założenia że jest to program ratunkowy. W obliczu szeregu sytuacji wyjątkowych, z którymi mieliśmy do czynienia, np. w przypadku popełnionych błędów, niezawinionych przez beneficjentów, mogliśmy przyjąć sztywne stanowisko i trzymać się ustalonych zasad programu. Jednak wiedzieliśmy, w jakich warunkach wszyscy działali i dlatego przyjęliśmy inną perspektywę; w przypadku uzasadnionych podstaw, korygowaliśmy program - podkreśla Bartłomiej Pawlak.

Takie podejście aktualne jest także w innych przypadkach, chociażby przedsiębiorców, którzy nie spłacają subwencji na czas lub w wymaganej kwocie. Tutaj PFR współpracuje z takimi firmami, jak Kruk, Kaczmarski czy Intrum, z którymi stara się rozwiązywać problemy takich przedsiębiorców poprzez renegocjowanie umów i rozkładanie płatności na raty.

