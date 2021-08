Rozmowy o Umowie Partnerstwa trwają

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda spotkał się w piątek w Pułtusku z przedstawicielami Komisji Europejskiej - podał resort. To kolejne spotkanie w ramach nieformalnego dialogu z KE m.in. nt. Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027.

Umowa Partnerstwa (UP) to najważniejszy dokument określający, w co Polska zainwestuje Fundusze Europejskie na lata 2021-2027.

Chodzi o 76 mld euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Do Polski trafi około 2 mld euro na wsparcie sektora zdrowia, cyfryzacji i infrastruktury energetycznej oraz dotacje i pożyczki dla MŚP - mówił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Jak informuje MFiPR, podczas spotkania rozmawiano między innymi o Europejskim Funduszu Społecznym, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz REACT-EU. Resort podkreśla, że Polska będzie największym beneficjentem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Warunkiem skorzystania z tych pieniędzy jest opracowanie Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji (TPST) przez regiony, co koordynuje ministerstwo.

"Zaproponowany w UP system wsparcia obszarów przechodzących transformację gwarantuje bardzo silną pozycję regionów zarówno w programowaniu, jak i we wdrażaniu FST. Polski rząd negocjuje, by wsparcie z unijnego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji trafiło do sześciu regionów - śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, łódzkiego i małopolskiego. To województwa najbardziej narażone na skutki transformacji energetycznej" - powiedział wiceminister Buda.

Z kolei Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+) jest jednym z głównych funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich krajów członkowskich. W przyszłej perspektywie finansowej budżet Europejskiego Funduszu Społecznego będzie wynosił około 11,6 mld euro. Pieniądze z EFS+ będą wykorzystywane na dwóch poziomach: krajowym i regionalnym.

"Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego inwestujemy przede wszystkim w ludzi, szczególnie tych, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy. Dzięki funduszom z EFS+ w latach 2021-2027 przewidujemy, że w obszarze włączenia społecznego będzie możliwe objęcie wsparciem ponad 900 tys. osób. W zakresie działań zwiększających zatrudnienie wsparcie otrzyma ok. 247 tys. osób bezrobotnych i biernych zawodowo rocznie. Działania w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji ze środków EFS+ obejmą prawie 5 mln osób" - podkreślił Buda.

Ponadto w ramach obecnej perspektywy finansowej 2014-2020 Polska będzie korzystać z instrumentu REACT-EU. Są to dodatkowe środki na lata 2021-2022, przeznaczone na walkę z pandemią i jej skutkami oraz na "zieloną" i cyfrową transformację.

"Do Polski trafi około 2 mld euro na wsparcie sektora zdrowia, cyfryzacji i infrastruktury energetycznej oraz dotacje i pożyczki dla MŚP. Pieniądze te zasilą między innymi Program Polska Cyfrowa oraz Program Infrastruktura i Środowisko w sektorze ochrony zdrowia oraz energii" - poinformował wiceminister.

W spotkaniu ze strony Komisji Europejskiej wziął udział Erich Unterwurzacher, dyrektor ds. Wdrażania w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Christopher Todd, kierownik działu ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Gelu Calacean, kierownik działu ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Joanna Charytonowicz, kierownik programu ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

