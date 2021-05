Różnorodnie i kompetentnie. Wachlarz tematów na EEC Online

Kontynuacja rozpoczętego wczoraj EEC Online przyniesie rozmaitość tematów i wątków. Waga dla przyszłości gospodarki - polskiej i europejskiej - to cecha, która łączy zaplanowane na dziś debaty i rozmowy. Budownictwo, transport, energia, technologie, edukacja i rynek pracy, globalna gospodarka i ekspansja - to hasła opisujące bogaty program pracowitego wtorku.



Osobny blok tematyczny zostanie poświęcony międzynarodowej ekspansji w nowych realiach geopolitycznych szybko zmieniającego się świata. W debacie o globalnym kontekście rozwoju europejskiej i polskiej gospodarki prestiż i kompetencje zapewnią wysocy rangą przedstawiciele MSZ oraz eksperci z Instytutu Boyma. Głos zabiorą przedstawiciele polskich eksporterów, sektora finansowego i samorządu gospodarczego.

Nowy klimat regulacyjny, nowe zasady finansowania i wsparcia, dostępność rynków, zmiany w logistyce to ważne wątki tej dyskusji. Potencjalnie interesujące dla polskich firm rejony świata: Azja Południowo-Wschodnia, kraje Ameryki Południowej, Afryka, w tej części debaty przybliżą: Janusz Piechociński, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, wicepremier, minister gospodarki w latach 2012-2015, oraz Adrian Malinowski, komisarz generalny sekcji polskiej wystawy EXPO 2020 w Dubaju.Kontynuacją poniedziałkowych debat o odnawialnych źródłach i rynku energii będą rozmowy pod szyldem „Polska energetyka wiatrowa na morzu - wizja i realizacja”. Ich bohaterami będą przedstawiciele inwestorów: Ørsted Offshore i PGE Baltica.Różnorodność tematyczna EEC Online to przedsmak tego, co czeka uczestników jesiennej (20-22 września 2021 r.) XIII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego - wydarzenia zaplanowanego w formule hybrydowej w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, ale z wykorzystaniem technologicznych atutów sprawdzonych w takich wydarzeniach jak m.in. EEC Online.