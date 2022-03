Rozpędzająca się gospodarka może ostro wyhamować. Czeka nas nowa rzeczywistość

W 2022 rok polska gospodarka weszła rozpędzona – wynika z cyklicznego opracowania GUS „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lutym 2022 r”. W ubiegłym miesiącu wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych niemal się podwoił i wzrósł o ponad 90 proc. produkcja wzrosła o 17,6 proc. eksport – o16,6 proc. To jednak ostatni taki miesiąc.

Mury się pną do góry

Silny rynek pracy

Ożywienie w inwestycjach

Eksport rośnie, ale import bardziej

Niepokojąca inflacja

Coraz większy pesymizm

Wojna nowym wyzwaniem

W lutym polski przemysł był dobrej mysłi jeśli chodzi o przyszłość, o czym świadczą zamówienia. Wartość nowych zamówień w lutym br. była o 32,5 proc. wyższa niż przed rokiem, w tym dla zamówień na eksport wzrosła o 28,4 proc. Wzrost nowych zamówień obserwowano w większości badanych działów, w tym znaczny – m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o ok. 164 proc, metali oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych – po ok. 58 proc., a także wyrobów tekstylnych – o ok. 41 proc.W 2021 r. wzrósł wynik finansowy przedsiębiorstw przemysłowych ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – o 48,3 proc. do 129,7 mld zł, wynik finansowy brutto – o 83,9 proc. do 145,6 mld zł oraz wynik finansowy netto – o 88,3 proc. do 122,8 mld zł. Wynik finansowy netto najbardziej poprawił się w górnictwie i wydobywaniu (gdzie wyniósł 5,1 mld zł wobec minus 2,8 mld zł rok wcześniej).Mocno rozpędziło się budownictwo. W lutym produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju była o 21,2 proc. wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 20,8 proc. w styczniu br. oraz spadku o 16,9 proc. w lutym ub. roku). Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja była o 6 proc. niższa niż przed miesiącem, a jej wzrost w skali roku wyniósł 19,1 proc.W dużym stopniu wzrosła sprzedaż w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie budynków – o 38,7 proc. oraz realizujących głównie roboty specjalistyczne – o 22,2 proc. W podmiotach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej produkcja była o 2,9 proc. wyższa niż przed rokiem. Sprzedaż robót o charakterze remontowym zwiększyła się o 32,5 proc., tj. bardziej niż sprzedaż robót inwestycyjnych, która wzrosła o 13,8 proc. (rok wcześniej notowano spadek sprzedaży robót obu typów).Ta budowlana hossa znalazła odwierciedlenie w wynikach. Wyniki finansowe uzyskane przez przedsiębiorstwa budowlane już w 2021 r. były dużo lepsze niż w roku poprzednim. Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrósł o 68,3 proc. do 10,5 mld zł; znacznie zwiększył się też wynik finansowy brutto – blisko dwukrotnie do 12,9 mld zł oraz netto – ponad dwukrotnie do 11,5 mld zł.W sumie wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 222,5 mld zł w 2021 r. i był wyższy o 91,4 proc. Zysk netto wykazało 84,4 proc. ogółu przedsiębiorstw (wobec 80,4 proc. rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 91,8 proc. przychodów ogółem badanych przedsiębiorstw (wobec 80 proc przed rokiem) – poinformował Główny Urząd Statystyczny.W danych GUS zwraca również uwagę dobra sytuacja na rynku pracy. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w skali roku w tempie podobnym do notowanego w poprzednim miesiącu – czyli o 2,2 proc.Stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na poziomie ze stycznia – 5,5 proc. br. i nadal była niższa niż przed rokiem. W końcu lutego br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 921,8 tys. bezrobotnych, tj. mniej niż w styczniu br. (o 5,4 tys., tj. o 0,6 proc.) oraz niż w lutym ub. roku (o 177,8 tys., tj. o 16,2 proc.).Towarzyszył temu dynamiczny wzrost wynagrodzeń o 11,7 proc. nominalnie w lutym (3 proc. realnie) co było najwyższym wzrostem od blisko czternastu lat.Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. ukształtowało się na poziomie 6474,9 tys. W największym stopniu (i bardziej niż przed miesiącem) zwiększyło się w skali roku zatrudnienie w informacji i komunikacji (o 10,6 proc.) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (o 9,1 proc.).Ruszyły też w ubiegłym roku inwestycje. Jak podaje GUS nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły (w cenach stałych) o 7,3 proc. rok do roku i wyniosły 167 mld zł w 2021 r (dane dotyczą firm zatrudniających powyżej 50 osób).Urząd precyzuje, że nakłady na budynki i budowle zwiększyły się o 6,2 proc. (po spadku rok wcześniej o 8,4 proc.), a na zakupy - o 7,8 proc. (po spadku przed rokiem o 6,3 proc.). Udział zakupów w nakładach ogółem wzrósł z 60,8 proc. przed rokiem do 61,2 proc .- czytamy w komunikacie.Nakłady inwestycyjne w budownictwie były o 9,6 proc. wyższe niż w 2020 r. (kiedy notowano ich spadek o 2,4 proc). Wzrosła liczba inwestycji nowo rozpoczętych przez przedsiębiorstwa budowlane – o 23,8 proc., ale ich wartość kosztorysowa była o 11,6 proc. niższa niż w roku poprzednim.Nakłady inwestycyjne w przemyśle w 2021 r. były o 4,6 proc. wyższe niż w roku poprzednim (kiedy notowano ich spadek o 8,7 proc.). Wzrost nakładów notowano w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami. Większa niż w 2020 r. była liczba inwestycji nowo rozpoczętych przez przedsiębiorstwa przemysłowe – o 17,2 proc. oraz ich wartość kosztorysowa – o 12,2 proc.Nieźle stał również eksport. W styczniu 2022 r. obroty towarowe handlu zagranicznego były znacznie wyższe niż przed rokiem. Po stronie importu odnotowano większy wzrost niż po stronie eksportu. Wymiana ogółem zamknęła się ujemnym saldem (wobec dodatniego przed rokiem). Wzrosły obroty towarowe ze wszystkimi grupami krajów, w tym najbardziej z krajami Europy Środkowo-Wschodniej.W 2021 r. (według danych wstępnych) eksport w cenach stałych zwiększył się w skali roku o 16 proc., a import wzrósł o 15,5 proc. Wyższy niż przed rokiem był wolumen eksportu do wszystkich grup krajów: do krajów rozwijających się o 17,8 proc., do krajów rozwiniętych o 12,2 proc. (w tym do krajów UE o 12,8 proc.), a do krajów Europy Środkowo-Wschodniej – o 11,8 proc.Podobne tendencje wystąpiły w imporcie: największy wzrost importu w cenach stałych notowano z krajów rozwijających się (o 19,3 proc.). Wolumen towarów sprowadzanych z krajów rozwiniętych wzrósł o 15,3 proc.(w tym z krajów UE o 15,4 proc.), a z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zwiększył się o 7,7 proc.Mimo tak imponującego wejścia w nowy rok nad polską gospodarką zbierały się ciemne chmury. Pierwsze wzywanie przed jakim stanęła to wysoka inflacja, która niebezpiecznie zbliżyła się na przełomie roku do poziomów dwucyfrowych. Dzięki wprowadzonym przez rząd tarczom antyinflacyjnym w lutym udało się obniżyć tempo wzrostu cen o 8,5 proc. – co było i tak poziomem ponad trzykrotnie wyższym od celu inflacyjnego. A jak podkreślali ekonomiści z mniej więcej tak wysoką inflacją będziemy musieli żyć przez wiele miesięcy.To było w lutym – agresja Rosji na Ukrainę – zwiększa ryzyko (graniczące z pewnością) że ceny surowców i żywności poszybują w górę jeszcze bardziej. To tylko zmniejsza stabilność otoczenia biznesowego i stanowi dodatkowy czynnik ryzyka.A to właśnie na stabilność narzekali przedsiębiorcy w lutowych badaniach koniunktury (rozwiązania Polskiego Ładu też tu sporo dołożyły) i to ona (a właściwie jej brak) był powodem spadku koniunktury.Jak wynika z raportu GUS w marcu br. oceny ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym są bardziej pesymistyczne niż miesiąc wcześniej. Niekorzystne i gorsze niż w lutym br. są diagnozy portfela zamówień oraz produkcji; utrzymują się negatywne oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Znacznie bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem są prognozy dotyczące wymienionych obszarów. W najbliższych trzech miesiącach przedsiębiorcy przewidują dalsze redukcje zatrudnienia oraz wzrost cen wyrobów przemysłowych.Znacznie bardziej pesymistyczni są również konsumenci (co też jest złą wiadomością dla producentów). Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 11,3 pkt proc. w ujęciu miesięcznym i wyniósł minus 39 pkt w marcu br.- Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości niższe niż przed miesiącem. Największe spadki odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 22 pkt proc. i 15,8 pkt proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika spadki kształtowały się następująco: 11 pkt proc. dla oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów, 4,6 pkt proc. dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz 2,8 pkt proc. dla oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju - czytamy w komunikacie.Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 12,2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -31,5.- Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki. Największy spadek odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (o 22 pkt proc) – twierdzi GUS.Trudno powiedzieć na ile wybuch wojny za wschodnią granicą miał już wpływ na obecne odczyty koniunktury – z pewnością znajdzie on pełniejsze odzwierciedlenie w następnych badaniach. Agresja Rosji na Ukrainę sprawiła jednak, że wiele z danych zebranych przez GUS w lutowym raporcie ma już charakter historyczny. Wciąż nie wiemy jaki będzie ostatecznie wpływ wojny na gospoldarkę – nie wiemy jak długo potrwa, jaki będzie miała zakres i z jakimi sankcjami Zachodu będzie się wiązała.Jedyne czego możemy być pewni to tego, że będzie to wpływ negatywny. Możemy niemal z pewnością założyć, że mocno poszybują w górę ceny surowców i żywności, można również oczekiwać zaburzeń łańcuchów dostaw, możliwe, ze również globalnego przekierowania szlaków handlowych (z jednej strony, by ominąć rejon konfliktu, z drugiej – wynikający z sankcji – np. przekierowanie rosyjskiego gazu z Europy do Chin). Czeka nas zatem zupełnie nowa gospodarcze rzeczywistość.