Rozpoczął się nabór wniosków do programu Kolej Plus

PKP PLK rozpoczęły we wtorek nabór wniosków od samorządów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej Plus. Według szacunków, na realizację programu zostanie przeznaczone 6,5 mld zł do 2028 r. Wstępnie wytypowano 20 projektów.

"Dzisiaj ogłaszamy początek naboru programu Kolej Plus. Dzisiaj zwracam się do samorządów województw, samorządów powiatów i gmin o składanie wniosków do programu kolejowego - to bardzo ważne przedsięwzięcie - potrzebne, niezbędne i korzystne" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który uczestniczył w uroczystości ogłoszeniu naboru w Myślenicach (woj. małopolskie).

Jak podkreślił, program jest bardzo korzystny dla samorządów, bowiem 85 proc. wartości zaplanowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez realizatora zadania - spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe.

Minister infrastruktury zapowiedział, że program szacowany na 6,5 mld zł, jest otwarty na propozycje kolejnych przedsięwzięć. "Dziś wytypowaliśmy 20 miejscowości, do których będzie doprowadzony szlak kolejowy, albo ten zrewitalizowany albo ten na nowo wytrasowany" - wskazał.

Prezes PKL Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel ocenił, że wstępnie zostało wytypowanych 20 projektów w całym kraju, ale z analiz zarządcy infrastruktury kolejowej wynika, iż w skali całego kraju jest blisko 100 miejscowości, do których powinna być przywrócona lub doprowadzona kolej. Zgodnie z założeniami projektu nowe szlaki kolejowe mają łączyć miejscowości powyżej 10 tysięcy mieszkańców z ośrodkami wojewódzkimi.

Wnioski w ramach programu - zapowiedział Merchel - samorządy mogą składać do 26 sierpnia tego roku. Potem nastąpi ich ocena i wybór zadań do realizacji. Prace budowlane mogą się zacząć w latach 2023-2024.