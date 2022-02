Rozpoczął się remont Opery Śląskiej w Bytomiu

Rozpoczął się warty blisko 60 mln zł remont Opery Śląskiej w Bytomiu – podał we wtorek samorząd województwa. W ciągu niespełna dwóch lat przebudowane i rozbudowane zostaną scena i infrastruktura za sceną zabytkowego gmachu; placówka zostanie też dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

O rozpoczęciu remontu poinformowało we wtorek biuro prasowe urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego, które zaznaczyło, że to jedna z największych realizowanych już inwestycji w placówkach kultury regionu. W sumie remont Opery Śląskiej w Bytomiu ma kosztować ponad 58 mln zł, z czego finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekroczy 19 mln zł.

Jak wynika z informacji Opery Śląskiej, zawiadomienie o rozpoczęciu robót złożono w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bytomiu oraz u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w połowie stycznia br. - po uzyskaniu zgód i pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych. Prace wykonuje firma Alstal - Grupa Budowlana.

Dyrektor opery Łukasz Goik poinformował, że do tej pory całkowicie rozebrano scenę - deski sceniczne, sztankiety, pierwsze i drugie podscenie, orkiestron, wyburzono podłogę magazynu zascenicznego oraz ściany działowe w pomieszczeniach administracji teatru; zburzono też wejście do niego od strony placu wewnętrznego.

"Nie lada wyzwaniem była dla nas wyprowadzka - nie tylko logistycznym, ale też emocjonalnym, bo wszyscy czujemy się niezwykle związani z tym miejscem. (...) Na długo w pamięci pozostaną obrazy setek wywożonych kostiumów, ton dekoracji czy kilometrów demontowanych kabli" - zaznaczył Goik.

W operze wykonane zostaną roboty budowlano-konserwatorskie związane z przebudową infrastruktury technicznej, w tym sceny i jej technologii, prace instalacyjne i zabezpieczające substancję zabytku. Przeprowadzone zostaną specjalistyczne roboty w zakresie mechaniki sceny, elektroakustyki, oświetlenia scenicznego i instalacji wewnętrznych. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Planowany termin zakończenia inwestycji to druga połowa 2023 r. Opera Śląska w Bytomiu ma wznowić działalność artystyczną na dużej scenie we własnej siedzibie pod koniec przyszłego roku. Na razie działalność artystyczna placówki została przeniesiona na własną salę koncertową im. Adama Didura i na zaprzyjaźnione sceny.

Publiczność towarzyszyła artystom podczas spektakli wyjazdowych projektu "Opera Śląska on tour" w BECEK-u - Bytomskim Centrum Kultury czy Teatrze Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. W najbliższym czasie zespół Opery Śląskiej pojawi się m.in. w Chorzowskim Centrum Kultury czy Teatrze Ziemi Rybnickiej.

"Modernizacja opery to w ocenie zarządu województwa obecnie jedno z kluczowych zadań realizowanych w instytucjach kultury" - powiedziała, cytowana we wtorkowej informacji, członkini zarządu województwa Izabela Domogała. Podkreśliła, że Opera Śląska w Bytomiu to marka sama w sobie, instytucja o wielkim znaczeniu dla regionu i rozpoznawana w kraju i Europie.

"Artyści z nią związani to laureaci wielu prestiżowych nagród. Pamiętajmy, że Opera Śląska jako pierwsza w Polsce była obecna w domach dzięki radiowej transmisji +Halki+, w grudniu 1945 r.; również jako pierwsza po wojnie występowała za granicą. Odgrywa zatem również historyczną rolę w krzewieniu kultury w regionie. Prowadzone w niej inwestycje na pewno wzmocnią jej pozycję, czyniąc jeszcze atrakcyjniejszą" - oceniła Domogała.

Również cytowany marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski zapewnił o konsekwentnym zwiększaniu przez samorząd województwa wielkości środków trafiających do instytucji kultury.

"W tym roku zarząd województwa zdecydował o przekazaniu dodatkowych 9,76 mln zł na ten cel. Środki trafią nie tylko do Opery Śląskiej w Bytomiu, ale także do Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach, Zespołu Pieśni i Tańca +Śląsk+, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Biblioteki Śląskiej, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Filharmonii Śląskiej i Instytucji Filmowej +Silesia-Film+" - wyliczył Chełstowski.

