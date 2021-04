Rozpoczęła się 93. gala wręczenia Oscarów

W niedzielę wieczorem czasu lokalnego równolegle w Dolby Theatre i na dworcu kolejowym Union Station w Los Angeles rozpoczęła się gala oscarowa. Najbardziej prestiżowe nagrody świata filmowego, przyznawane przez amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, w tym roku zostaną wręczone po raz 93.

Faworytem w wyścigu po nagrody jest "Mank" Davida Finchera. Obraz inspirowany biografią scenarzysty Hermana J. Mankiewicza otrzymał 10 nominacji m.in. dla najlepszego filmu, reżysera, aktora pierwszoplanowego (Gary Oldman), aktorki drugoplanowej (Amanda Seyfried), a także za najlepsze kostiumy, charakteryzację i fryzury, dźwięk, muzykę oryginalną i scenografię.

Szanse na sześć Oscarów mają m.in. "Ojciec" Floriana Zellera, "Nomadland" Chloe Zhao i "Minari" Lee Isaaca Chunga. Obraz Zellera możę otrzymać nagrody dla najlepszego filmu, aktora pierwszoplanowego (Anthony Hopkins) i aktorki drugoplanowej (Olivia Colman) oraz za scenariusz adaptowany, scenografię i montaż. Ubiegłoroczny laureat Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji może liczyć na Oscary dla najlepszego filmu, reżysera, aktorki pierwszoplanowej (Frances McDormand), a także za scenariusz adaptowany i montaż. Z kolei "Minari" powalczy o nagrody m.in. w kategoriach najlepszy film, reżyseria i scenariusz oryginalny.

O sześć Oscarów ubiegać się będą również "Judas and the Black Messiah" Shaki Kinga (m.in. w kategoriach najlepszy film, scenariusz oryginalny i zdjęcia), "Sound of Metal" Dariusa Mardera (m.in. najlepszy film, scenariusz oryginalny, dźwięk) oraz "Proces Siódemki z Chicago" Aarona Sorkina (m.in. film, scenariusz oryginalny i zdjęcia). Na pięć statuetek mogą liczyć twórcy "Obiecującej. Młodej. Kobiety" Emerald Fennell (za najlepszy film, reżyserię, scenariusz oryginalny i montaż) oraz "Ma Rainey Matka Bluesa" George'a C. Wolfe'a (m.in. w kategoriach najlepsza charakteryzacja i fryzury, scenografia, kostiumy).

Oscar w kategorii najlepsze zdjęcia może powędrować do Dariusza Wolskiego, nominowanego za "Nowiny ze świata" w reżyserii Paula Greengrassa. To utrzymana w konwencji westernu opowieść o weteranie wojny secesyjnej, który wyrusza w podróż przez Teksas. Konkurentami polskiego operatora w tej kategorii są Joshua James Richards ("Nomadland"), Erik Messerschmidt ("Mank"), Phedon Papamichael ("Proces Siódemki z Chicago") lub Sean Bobbitt ("Judas and the Black Messiah").

Polski akcent odnajdziemy także w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy, gdzie o Oscara powalczy "Quo Vadis, Aida?" bośniackiej reżyserki Jasmili Zbanic. Obraz - ukazujący wojnę z perspektywy mieszkającej w Srebrenicy tłumaczki pracującej dla ONZ - zrealizowano w koprodukcji Bośni i Hercegowiny, Austrii, Niemiec, Polski, Francji, Norwegii, Turcji, Rumunii i Holandii. Polską producentką jest Ewa Puszczyńska ("Ida", "Zimna wojna"). Za muzykę odpowiada Antoni Komasa-Łazarkiewicz.

"Quo Vadis, Aida?" będzie rywalizować o statuetkę z "Better Days" Kwoka Cheunga Tsanga (Hongkong), "The Man Who Sold His Skin" Kaouther Ben Hanii (Tunezja), "Collective" Alexandra Nanau (Rumunia), a także "Na rauszu" Thomasa Vinterberga (Dania).

Z powodu pandemii i związanych z nią obostrzeń tegoroczna ceremonia wręczenia Oscarów odbywa się w zmienionej formule. Część artystyczna prezentowana jest w Dolby Theatre, a nominowani oraz prezenterzy poszczególnych kategorii zgromadzili się na dworcu kolejowym Union Station w Los Angeles. Organizatorzy zdecydowali także, że - ze względu na tych nominowanych, którzy nie mogli przyjechać do Stanów Zjednoczonych - część uroczystości odbędzie się poza granicami kraju.

Podobnie jak w dwóch ubiegłych latach, tegoroczna gala oscarowa odbywa się bez gospodyni ani gospodarza, bazując na "osobowościach sław wręczających nagrody". W trakcie wieczoru w roli prezenterów zobaczymy m.in. Bonga Joon-ho, Joaquina Phoenixa, Renee Zellweger, Laurę Dern, Reese Witherspoon, Halle Berry, Reginę King, Harrisona Forda i Brada Pitta.

