O godz. 17 czasu lokalnego w hollywoodzkim Dolby Theatre rozpoczęła się 94. ceremonia wręczenia Oscarów. O nagrodę amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w głównej kategorii rywalizują m.in. "Psie pazury" Jane Campion, "CODA" Sian Heder i "Belfast" Kennetha Branagha.

Najwięcej - aż 12 - szans na Oscary mają "Psie pazury" Jane Campion. Pierwszy od 12 lat obraz twórczyni "Fortepianu" może zostać doceniony w kategoriach najlepszy film, reżyseria, scenariusz adaptowany, aktor pierwszoplanowy (Benedict Cumberbatch), aktor drugoplanowy (Jesse Plemons i Kodi Smit-McPhee), aktorka drugoplanowa (Kirsten Dunst), zdjęcia, muzyka (Jonny Greenwood), dźwięk, montaż i scenografia.

O 10 nagród ubiega się "Diuna" Denisa Villeneuve'a. Filmowa adaptacja słynnej powieści science fiction Franka Herberta może zostać uhonorowana statuetką dla najlepszego filmu, a także za scenariusz adaptowany, zdjęcia (Greig Fraser), kostiumy, muzykę (Hans Zimmer), dźwięk, montaż, charakteryzację i fryzury, scenografię oraz efekty specjalne.

Na siedem Oscarów może liczyć "Belfast" Kennetha Branagha i "West Side Story" Stevena Spielberga. Twórcy tego pierwszego mogą spodziewać się nagród za najlepszy film, reżyserię, scenariusz oryginalny, dźwięk, piosenkę oryginalną, a także dla aktora drugoplanowego (Ciarán Hinds) i aktorki drugoplanowej (Judi Dench). Z kolei "West Side Story" może zostać docenione m.in. w kategoriach najlepszy film, reżyseria, aktorka drugoplanowa (Ariana DeBose), kostiumy, dźwięk, scenografia. Obraz może także zapewnić statuetkę za najlepsze zdjęcia Januszowi Kamińskiemu. Polak ma już w swoim dorobku dwa Oscary - za "Listę Schindlera" (1994) i "Szeregowca Ryana" (1999). Aby otrzymać trzecią, musiałby pokonać Ari Wegner ("Psie pazury"), Greiga Frasera ("Diuna"), Bruno Delbonnela ("Tragedia Makbeta") i Dana Laustsena ("Zaułek koszmarów").

Sześć szans zyskał film "King Richard: Zwycięska rodzina" Reinaldo Marcusa Greena. Może otrzymać statuetki za najlepszy film, dla aktora pierwszoplanowego (Will Smith), aktorki drugoplanowej (Aunjanue Ellis), za scenariusz oryginalny, piosenkę oryginalną i montaż.

W gronie nominowanych w kategorii najlepszy film znaleźli się ponadto: "CODA" Sian Heder, "Drive My Car" Ryusuke Hamaguchiego, "Nie patrz w górę" Adama McKaya, "Licorice Pizza" Paula Thomasa Andersona oraz "Zaułek koszmarów" Guillermo del Toro.

Zwycięzcą w kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski może okazać się "Sukienka" Tadeusza Łysiaka. Film, wyprodukowany przez Warszawską Szkołę Filmową, opowiada o młodej pracownicy motelu (granej przez Annę Dzieduszycką), która z powodu niskiego wzrostu doświadcza odrzucenia ze strony mężczyzn. Konkurentami "Sukienki" są "Ala Kachuu Take And Run" Marii Brendle, "On My Mind" Martina Strange-Hansena, "Please Hold" K.D. Davili oraz "The Long Goodbye" Aneila Karii.

Po ubiegłorocznej pandemicznej odsłonie - kiedy Oscary wręczano na dworcu kolejowym Union Station w Los Angeles, a część artystów nie mogła przyjechać do Stanów Zjednoczonych - uroczystość powróciła do hollywoodzkiego Dolby Theatre. Po raz pierwszy od kilku lat prowadzą ją gospodarze. Obowiązki te dzielą między sobą aktorki Wanda Sykes, Amy Schumer i Regina Hall. Zgodnie z decyzją organizatorów transmisja będzie skrócona, dlatego widzowie nie będą mogli zobaczyć prezentacji nominowanych w ośmiu kategoriach, w tym najlepszy krótkometrażowy film aktorski. Wyświetlone zostaną jednak skróty przemówień laureatów.

