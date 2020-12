Rozpoczęła się budowa księgi popytu na akcje Geotransu

Rozpoczął się proces budowania księgi popytu na akcje Geotransu serii C w drodze subskrypcji prywatnej do inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 tys. euro na inwestora - poinformował Geotrans.

Celem strategicznym wzrost skali działania

Pierwsze trzy kwartały dobre dla spółki