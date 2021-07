Rozpoczęła się rozbudowa bocznicy kolejowej Szczecin Zaleskie Łęgi

Rozpoczęły się prace budowlane na bocznicy kolejowej Szczecin Zaleskie Łęgi – poinformowała w środę spółka PKP Intercity. Rozbudowa ma pozwolić na obsługę większej liczby pociągów i na rozwój oferty połączeń przewoźnika.

"Niemal 100 milionów złotych, jakie spółka PKP Intercity zainwestuje w bocznicę w Szczecinie będzie miało wpływ na rozwój nie tylko jej samej, ale też firm, które wezmą udział w pracach. Zyskają wszyscy - pracownicy, lokalna społeczność, a przede wszystkim pasażerowie" - powiedział w środę sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki.

Umowę na przebudowę i rozbudowę bocznicy kolejowej Szczecin Zaleskie Łęgi podpisano z firmą Torpol. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 30 miesięcy od zawarcia umowy. Jej wartość to 89,9 mln zł brutto - poinformowała spółka PKP Intercity.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania będzie sprawować "EKOCENTRUM - Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych" Sp. z o.o. - umowa ma wartość 3,6 mln zł brutto.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel podkreślił, że konsekwentne jest dążenie do tego, aby polska kolej była "bezpieczna, komfortowa i przewidywalna".

"Poza inwestycjami w nowoczesny tabor do osiągnięcia tego celu niezbędne są również wysokiej klasy zaplecza techniczne. Takie jak to w Szczecinie, które po przebudowie będzie gwarantować wysoki poziom obsługi nowoczesnego taboru naszego narodowego przewoźnika i pozwoli rozwinąć ofertę połączeń z i do Pomorza Zachodniego" - mówił Bittel.

Jak podkreślił członek zarządu PKP Intercity Adam Laskowski, po zakończeniu inwestycji możliwe będzie odprawianie ze stacji ok. 30 pociągów dziennie - obecnie liczba ta jest o połowę mniejsza. O ok. 30 procent ma się też zwiększyć zatrudnienie, głównie o pracowników odpowiedzialnych za realizację przewozów; obecnie na stacji pracuje ok. 100 osób.

"Jesteśmy jako region, również jako miasto Szczecin najdalej od Warszawy, poza naszymi miastami zachodniopomorskimi takim jak Świnoujście. Połączenia komunikacyjne, w tym połączenia kolejowe są szalenie ważne po to, żeby i Szczecin, i cały region mogły się rozwijać. To jest kwestia dojazdu do Poznania i dalej na południe, także do Warszawy czy w kierunku wschodnim do Gdańska. Tego niezmiernie brakowało" - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Inwestycja obejmuje m.in. budowę nowej hali do napraw i przeglądu pojazdów kolejowych, wyposażonej w kanały rewizyjne i stanowisko dla podnośników Kutruffa, a także długiego na 200 metrów kanału przeglądowego. Ma to umożliwić wykonywanie bieżących przeglądów technicznych taboru na pierwszym i drugim poziomie utrzymania.

Kontrakt obejmuje też dostawę i montaż stanowiska do zabezpieczenia taboru przed powstaniem oblodzenia. Wykonana zostanie także część technologiczna myjni pociągów, powstaną nowe budynki zaplecza socjalno-technicznego dla załogi.

Projekt zakłada ponadto budowę nowych torów i rozjazdów wraz z ich oświetleniem, międzytorzy z nawierzchnią utwardzoną i sieci trakcyjnej nad torami.

Zakończenie rozbudowy stacji Szczecin Zaleskie Łęgi wpłynie także na rozwój oferty połączeń pomiędzy Szczecinem a Warszawą - czas przejazdu na tej trasie będzie krótszy i będzie obsługiwać ją więcej par pociągów, co zapewni lepsze możliwości dojazdu do stolicy - podała spółka.

