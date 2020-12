Rozpoczęło się drążenie tuneli kolejowych łączących łódzkie dworce

Rozpoczęło się drążenie tuneli kolejowych, które połączą dworzec Łódź Fabryczna z dworcami: Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. Inwestycja za ponad 1,7 mld zł realizowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

W środę prace rozpoczęła - na głębokości 30 m - duża maszyna drążąca TBM (ang. Tunel Boring Machine). Urządzenie o średnicy ponad 13 m i długości 110 m wykona dwutorowy tunel o długość 3 km i średnicy 12,7 m na odcinku od ul. Odolanowskiej do Łodzi Fabrycznej.

Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński, uczestniczący zdalnie w konferencji związanej z rozpoczęciem prac, podkreślił, że to bardzo ważna chwila zarówno dla Polski jak i Łodzi oraz regionu.

"Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jest to inwestycja bezprecedensowa. Gdyby nie odważne decyzje polityczne, gdyby nie odważny sposób zmontowania tej technologii finansowej, a także rozwiązania wszystkich kwestii technicznych nie można byłoby tej inwestycji zrealizować" - mówił wicepremier.

Według niego, to jest "inwestycja, na której wszyscy wygrywamy".

Gliński zwrócił uwagę, że dzięki niej mieszkańcy Łodzi będą mieli "coś, co można nazwać łódzkim metrem". Potwierdził, że planowane jest także wybudowanie trzeciego przystanku dla "łódzkiego metra". Przypomniał, że w planach było powstanie dwóch przystanków.

Obecny w Łodzi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że rozpoczęcie drążenia tunelu to "praktycznie wejście w ostatnią fazę tej inwestycji". "Dziś rozpoczyna się najważniejszy jej etap. Musimy pokonać przyrodę, musimy pokonać trudności hydrologiczne. Wykonawcy doskonale sobie z tym poradzą. (...) Dzisiaj w Polsce stosujemy najnowocześniejsze technologie w realizacji inwestycji kolejowych, inwestycji drogowych" - powiedział.

Szef resortu infrastruktury podkreślił, że rozwiązanie kolejowe, które jest realizowane w Łodzi to zmiana jakościowa nie tylko dla połączeń międzynarodowych czy krajowych, ale zmiana jakościowa w komunikacji w Łodzi, w aglomeracji łódzkiej.

Również wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda uważa, że rozpoczęcie inwestycji to ważny moment zarówno dla kraju jaki Łodzi i regionu. "Wszyscy znamy problemy komunikacyjne Łodzi. (...) Nie było do tej pory pomysłu rozwiązania tego problemu, a ta kolej i ten tunel wychodzi naprzeciwko oczekiwaniom i tym problemom" - powiedział.

Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel przypomniał, że w Łodzi będą budowane tunele o średnicy ponad 13 metrów i ponad ośmiu metrów. Łączna długość tuneli to ponad siedem kilometrów. "Rzeczywiście możemy powiedzieć, że będzie to nowe metro, które pozwoli na (...) na płynny przejazd pociągu ze stacji Łódź Widzew przez Łódź Fabryczną do dworca Łódź Kaliska czy w kierunku Żabieńca" - dodał.

Merchel wyraził nadzieję, że rok 2023 będzie tym rokiem, kiedy będzie można powiedzieć, że "oddajemy kolej dla mieszkańców Łodzi, mieszkańców całej Polski".

Głos zabrali również minister spraw zagranicznych i b. wojewoda łódzki Zbigniew Rau, obecny wojewoda Tobiasz Bocheński i prezes firmy PBDiM Mińsk Mazowiecki Mariusz Serżysko. Wszyscy oni podkreślali - podobnie jak ich przedmówcy - wielkie znaczenie tej inwestycji, która ma "wymiar historyczny" dla miasta.

Inwestycja w Łodzi prowadzona jest równocześnie w kilku miejscach. Duża maszyna o średnicy ponad 13 m i długości 110 m, która w środę rozpoczęła pracę, wykona dwutorowy tunel o długość 3 km i średnicy 12,7 m na odcinku od ul. Odolanowskiej do Łodzi Fabrycznej. Mniejsza tarcza - o średnicy ponad ośmiu metrów - wydrąży cztery jednotorowe tunele o łącznej długości ok. 4,5 km i średnicy 8,5 m. Rozpoczęcie drążenia przewidziano z rejonu ul. Długosza w kierunku ul. Stolarskiej. Następnie maszyna zostanie obrócona i zacznie pracę do stacji Łódź Żabieniec.

Jak poinformowano w środę, zgodnie z tradycją obie maszyny otrzymały swoje nazwy. Większa tarcza nosi imię św. Katarzyny, patronki kolejarzy, mniejsza - patronki Łodzi św. Faustyny.

Równolegle do działań na budowach, prowadzone są prace projektowe związane z podziemnymi przystankami Łódź Polesie i Łódź Śródmieście. Wykonawca uwzględnia w projekcie dodatkowy, trzeci przystanek - Łódź Koziny.

Wykorzystywana w budowie tuneli technologia TBM polega na jednoczesnym drążeniu tunelu oraz jego budowie. Tarcza "mechanicznego kreta" obraca się trzy razy na minutę i rozdrabnia grunt, który jest na bieżąco wydobywany na powierzchnię. Wraz z przesuwaniem się tarczy powstaje przestrzeń, w której układane są kolejne pierścienie z tubingów. W ciągu doby maszyna może ułożyć około 10-15 m obudowy tunelu. Konstrukcja TBM zapobiega osiadaniu terenu i drganiom, minimalizuje kolizje z infrastrukturą miejską.

Budowa tunelu średnicowego to kontynuacja prac rozpoczętych budową dworca Łódź Fabryczna. Obiekt ten z dworca końcowego stanie się przelotowym.

Projekt "Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec" jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego wartość wynosi ponad 1,7 mld zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 1,4 mld zł.