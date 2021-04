Rozpoczęło się znakowanie Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

Wody Polskie rozpoczęły znakowanie szlaku wodnego na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Szlak ma długość 150 km i oficjalnie ma zostać otwarty pod koniec kwietnia - poinformowała PAP rzecznik prasowa Wód Polskich w Białymstoku Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz.

Rzecznik prasowa Wód Polskich Agnieszka Giełażyn - Sasimowicz poinformowała PAP, że Zarząd Zlewni w Giżycku na liczącym w sumie 150 km długości szlaku żeglownym ustawi w sumie 450 boi oraz 85 znaków brzegowych.

"Prace potrwają dwa tygodnie. W ostatnim tygodniu kwietnia wydamy osobny komunikat nawigacyjny dotyczący otwarciu szlaku dla żeglarzy" - powiedziała Giełażyn-Sasimowicz i dodała, że boje są ustawiane przy pomocy pchacza i barki, wyposażonych w GPS i echosondę, co zapewnia dokładne pozycjonowanie poszczególnych boi.

"Patrząc w dół szlaku tj. w kierunku Węgorzewa prawa strona szlaku oznakowana jest bojami koloru czerwonego, lewa strona bojami koloru zielonego. Ustawienie szlaku żeglownego poprzez zapewnienie odpowiednich głębokości tranzytowych gwarantuje uprawianie bezpiecznej żeglugi" - podkreśliła rzecznik Wód Polskich.

Główny szlak żeglowny na Mazurach to trasa wodna Pisz - Węgorzewo o długości 86,6 km. Zaczyna się on od wypływu rzeki Pisy z jeziora Roś w Piszu i kończy się przy jazie "Zamek" na rzece Węgorapie w Węgorzewie. Od szlaku głównego jest ustawionych 5 szlaków bocznych, które są znakowane jednostronnie. Są to: szlak na jeziorze Śniardwy do Okartowa; szlak na jeziorze Bełdany w kierunku śluzy Guzianka i jeziora Nidzkiego; szlak w kierunku miasta Ryn (jezioro Ryńskie); szlak z jeziora Niegocin do jeziora Kisajno poprzez kanał Niegociński i jezioro Tajty, kanał Piękna Góra; szlak z jeziora Mamry do miejscowości Ogonki na jeziorze Święcajty.

W ostatnim tygodniu kwietnia ma także zostać uruchomiony System Sygnalizacji Ostrzegawczej przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi. Składa się on z sieci 17 masztów zlokalizowanych w różnych miejscach na szlaku. Jego zadaniem jest powiadamianie żeglarzy o możliwości wystąpienia zagrożenia pogodowego.

Od lat sezon żeglarski rozpoczynał się na Mazurach 1 maja. Firmy czarterowe mają nadzieję, że w tym roku sytuacja pandemiczna nie przerwie tej tradycji.

