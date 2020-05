Rozpoczęły się badania przesiewowe pracowników Polskiej Grupy Górniczej

Od czwartku do niedzieli pracownicy kopalń Polskiej Grupy Górniczej w Rybniku, Gliwicach i Katowicach, gdzie odnotowano najwięcej w górnictwie przypadków koronawirusa, przejdą badania przesiewowe na obecność SARS-CoV-2. Testy obejmą prawie 4 tys. górników, którzy nie mają objawów zakażenia.

Decyzję o przeprowadzeniu testów przesiewowych na Górnym Śląsku podjął w środę, po naradzie u wojewody śląskiego w Katowicach, główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas w porozumieniu z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim.

W woj. śląskim koronawirus obecny jest już w zakładach wszystkich spółek węglowych. W największej z nich - Polskiej Grupie Górniczej - zakażonych jest 384 pracowników, a ponad 1,5 tys. przebywa na kwarantannie. W trzech kopalniach PGG (Jankowice, Murcki-Staszic i Sośnica) wstrzymano produkcję, a wszyscy pracownicy tych zakładów zostali wyznaczeni do badań przesiewowych.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zapowiedział w czwartek, że pierwszego dnia akcji przebadanych ma zostać łącznie ok. tysiąca górników ze wszystkich spółek.

Jak podał rzecznik PGG Tomasz Głogowski, w kopalni Jankowice (części kopalni zespolonej ROW) do niedzieli będą pobrane wymazy od 1,2 tys. pracowników, z czego od ok. 200 osób w czwartek.

"Specjalny namiot medyczny ustawiono przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku-Orzepowicach, a pobieranie wymazów odbywać się będzie w trybie tzw. drive-thru, czyli z samochodów. Pracownicy dojadą do punktu poza godzinami pracy w kopalni własnymi autami - celowo wykluczono dowożenie grup np. autobusami, aby nie powodować ryzyka przenoszenia infekcji" - poinformował rzecznik.

Do pomocy przy rejestracji badanych kopalnia ROW oddelegowała do Orzepowic dodatkowych pracowników administracji, którzy wspomogą służby sanitarne. W piątek, sobotę i niedzielę grupy badanych będą liczniejsze niż pierwszego dnia akcji - każdego dnia po 350-400 osób.

Podobnie testy mają przebiegać w przypadku górników kopalni Murcki-Staszic w Katowicach, gdzie przebadanych zostanie także 1,2 tys. osób. Punkt pobierania próbek zlokalizowano w szpitalu MSW przy ul. Poniatowskiego w centrum miasta. Pierwszego dnia wymazy zostaną pobrane od grupy ok. 60 osób - m.in. od ratowników górniczych, pracowników działu wentylacji czy służb dyspozytorskich. W piątek, sobotę i niedzielę katowicki punkt pobrań przyjmie kilkusetosobowe grupy pracowników kopalni Murcki-Staszic.

Najwięcej, bo 1,4 tys. pracowników, wyznaczono do badań przesiewowych w gliwickiej kopalni Sośnica. Namiot medyczny działać ma przy Szpitalu Miejskim nr 4 w centrum miasta. Za jego instalację odpowiedzialni byli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z 13. Śląskiej Brygady OT. W kolejnych dniach, do niedzieli włącznie, wymazy pobierane będą u grup pracowników Sośnicy liczących od 200 do 400 osób dziennie.

W czwartek wzrosła liczba zakażonych koronawirusem górników z kopalń Murcki-Staszic w Katowicach i Sośnica w Gliwicach. Nie zmieniła się liczba chorych w rybnickiej kopalni Jankowice, która jednak pozostaje największym ogniskiem SARS-CoV-2 w górnictwie. W całej Polskiej Grupie Górniczej obecność koronawirusa potwierdzono u 384 pracowników - to 17 przypadków więcej niż w środę. Kwarantanną objęto 1516 osób.

Jak poinformował w czwartek rano w RMF FM wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, łącznie w kopalniach czterech spółek węglowych (PGG, JSW, Węglokoks Kraj i Tauron Wydobycie) zakażenie potwierdzono dotąd u 481 osób. Najwięcej zakażeń przypada na zatrudniającą ok. 41 tys. osób Polską Grupę Górniczą.

W rybnickiej kopalni Jankowice (część kopalni ROW) potwierdzono dotąd 204 przypadki zakażenia, w kopalni Murcki-Staszic 111 (w środę było to 105 przypadków), a w kopalni Sośnica 64 (wobec 53 potwierdzonych przypadków do środy). Chorzy są także trzej górnicy z kopalni Marcel w Radlinie. Ponadto w PGG potwierdzono jeden przypadek zachorowania w Zakładzie Górniczych Robót Inwestycyjnych oraz jeden z kopalni Bielszowice - części kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej.

W czwartek badania przesiewowe rozpoczęto już w Bytomiu, gdzie znajduje się należąca do spółki Węglokoks Kraj kopalnia Bobrek Piekary - wcześniej wśród jej załogi potwierdzono ponad 50 przypadków zarażenia. W czwartek i piątek ma być pobranych łącznie nawet 400 próbek do przetestowania. Koronawirusa potwierdzono również u blisko 25 górników z kopalni Pniówek w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (tam również prowadzone będą badania przesiewowe) oraz jednego górnika z małopolskiej kopalni Janina, należącej do spółki Tauron Wydobycie.

Według przekazanych w czwartek rano danych sanepidu, w woj. śląskim zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd łącznie u 3025 osób. Poinformowano o 78 nowych przypadkach infekcji. Od początku epidemii w regionie zmarło 138 chorych, a 666 osób wyzdrowiało. Hospitalizowanych z powodu podejrzenia lub zakażenia koronawirusem jest w regionie 440 osób. Pod kątem obecności koronawirusa przebadano łącznie ponad 36,5 tys. próbek, z czego blisko 1,5 tys. minionej doby.