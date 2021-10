Rozpoczęły się prace na południowym odcinku Wschodniej Obwodnicy Wrocławia

Rozpoczęła się budowa części południowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Koszt budowy 2,5 - kilometrowego fragmentu drogi od ulicy Grota-Roweckiego do ronda w Żernikach Wrocławskich to prawie 31 mln zł. Prace budowlane potrwają 14 miesięcy.

Jak poinformował w poniedziałek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu przekazała wykonawcy plac budowy, gdzie powstanie kolejny odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. W poniedziałek na placu budowy symbolicznie wbita została pierwsza łopata.

Umowa na wykonanie tej inwestycji została podpisana pod koniec lipca 2019 roku z firmą Budimex S.A. Budowa drogi wojewódzkiej rozpocznie się od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do ronda Żerniki Wrocławskie. Będzie to 2,5 - kilometrowy odcinek w układzie jednojezdniowym wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Inwestycja obejmuje także przebudowę odcinka ul. Buforowej do granicy Wrocławia polegającą na budowie chodnika i ścieżki rowerowej. Wartość umowy to 31 mln zł brutto.

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski podkreślił, że budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia to jeden z największych projektów drogowych na Dolnym Śląsku. "Droga ta umożliwi szybki i bezpieczny objazd Wrocławia od jego południowej i wschodniej strony, a w połączeniu z obwodnicą autostradową stworzy komunikacyjny pierścień wokół stolicy regionu, wyprowadzając dużą część ruchu kołowego z lokalnych dróg" - tłumaczył.

Południowy odcinek WOW podzielony został na dwa etapy. Pierwszy będzie realizowany od ronda w Żernikach Wrocławskich do ulicy Grota-Roweckiego, a drugi od skrzyżowania z ulicą Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie przy al. Karkonoskiej przez Wysoką. Tam trwają obecnie prace projektowe i po ich zakończeniu w 2022 roku, samorząd województwa planuje ogłosić przetarg na wykonanie prac budowlanych.

"Wschodnia Obwodnica Wrocławia uzupełni układ komunikacyjny naszego województwa. Dzięki niej łatwiej będzie dotrzeć do stolicy Dolnego Śląska, a z okolicznych gminnych i powiatowych dróg wyprowadzona zostanie znaczna część ruchu" - wskazał Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa. Jak dodał, w przypadku południowego odcinka oprócz samej drogi inwestycja obejmie także m.in. budowę kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, oświetlenia drogowego i nasadzenia zieleni.

Jednocześnie - jak podają władze województwa - trwają intensywne prace w terenie przy budowie północnego odcinka WOW Łany - Długołęka. Samorząd województwa podpisał umowę z wykonawcą - konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud w połowie maja 2020, a prace ruszyły w lipcu 2020 roku. Koszt inwestycji, która ma zostać zakończona pod koniec 2022 roku, wynosi prawie 165 mln zł.

