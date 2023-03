Rozpoczęły się przeglądy techniczne w ośrodkach turystycznych Polskich Kolei Linowych. Prace serwisowe związane są z czasowym przestojem funkcjonowania kolei linowych i krzesełkowych oraz urządzeń technicznych - poinformowały w poniedziałek PKL.

Jak podały PKL, tym roku wiosenne przeglądy techniczne i prace serwisowe rozpoczęły się 13 marca w ośrodku w Solinie i potrwają tam do 31 marca. Z kolei od 20 marca do końca miesiąca potrwają prace serwisowe w ośrodku turystycznym na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim.

"Jeszcze do 26 marca możemy odwiedzać ośrodek Grupy PKL na Palenicy w Szczawnicy, tam prace serwisowe potrwają do 7 kwietnia" - poinformowały PKL.

Prace na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju zaplanowano w terminie 11-27 kwietnia. W tym samym czasie rozpoczną się przeglądy kolei w ośrodku Grupy PKL na Mosornym Groniu w Zawoi. Od 11 do 28 kwietnia prace serwisowe zaplanowane są na Jaworzynie Krynickiej.

"W PKL bezpieczeństwo naszych turystów oraz pracowników jest dla nas priorytetem. Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić najwyższe standardy techniczne funkcjonowania kolei oraz urządzeń. W ośrodkach Grupy PKL oprócz codziennej, tygodniowej i miesięcznej kontroli systemów zabezpieczeń - zarówno po sezonie letnim, jak i zimowym - przeprowadzamy techniczne prace serwisowe i konserwacyjne. W ten sposób dbamy nie tylko o standardy naszych urządzeń, ale przede wszystkim o komfort naszych klientów" - powiedział, cytowany w komunikacie, dyrektor ds. techniczno-operacyjnych PKL Marian Szewczyk.

Jak poinformowały PKL, w kwietniu prace serwisowe zaplanowane są w zakopiańskim ośrodku turystycznym na Gubałówce gdzie potrwają one od 17 do 21 kwietnia, a prace serwisowe i przeglądy techniczne przygotowujące koleje i urządzenia w ośrodku PKL Kasprowy Wierch na sezon wiosenny, rozpoczną się 8 maja i potrwają do 24 maja.

Polskie Koleje Linowe to operator turystyczny prowadzący ośrodki w Tatrach, Beskidach, Pieninach i Bieszczadach: w Zakopanem na Kasprowym Wierchu, Gubałówce i Butorowym Wierchu, w Krynicy Zdrój na Jaworzynie Krynickiej i Górze Parkowej, w Zawoi na Mosornym Groniu, w Szczawnicy na Palenicy oraz na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim, a także w Bieszczadach w Solinie.

