Rozpoczyna działalność Rada ds. ekoMałopolski

Rozpoczęła działalność 51-osobowa Rada do spraw ekoMałopolski. Grono złożone z samorządowców, naukowców, ekspertów oraz aktywistów działających na rzecz ochrony środowiska ma doradzać zarządowi województwa.

Przewodniczącym Rady jest wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz, a jej wiceprzewodniczącym radny województwa Robert Bylica - szef Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego sejmiku.

"Zależy nam na tym, żebyśmy przy Państwa udziale wypracowywali najlepsze rozwiązania dla Małopolski i nie chcemy mówić wyłącznie o sprawach związanych z czystym powietrzem, choć jest to jeden z najważniejszych tematów. Chcemy na sprawy ochrony środowiska patrzeć bardzo szeroko" - mówił w czwartek na inauguracyjnym posiedzeniu Rady ds. ekoMałopolski Tomasz Urynowicz.

Głównym celem Rady jest wymiana fachowej wiedzy. Rada ma być pomocna m.in. przy przygotowaniu Programu Strategicznego Ochrona Środowiska, Programu ochrony powietrza, Planu gospodarki odpadami czy Programu ochrony przed hałasem. Będzie także opiniowała ekoInicjatywy, czyli pomysły rozwiązań ekologicznych zgłoszone przez mieszkańców regionu.

Wicemarszałek województwa mówił, że chciałby, aby nowy "Program ochrony powietrza w Małopolsce" był gotowy w styczniu i został przyjęty do czerwca przyszłego roku. Dodał, że spotkania Rady będą okazja do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i działań podejmowanych oddolnie za sprawą organizacji społecznych i mieszkańców.

Jak podkreślił w rozmowie z dziennikarzami Urynowicz, w Radzie są osoby o różnych poglądach, ale chodzi o to, by w dyskusji znaleźć najlepsze rozwiązania dla Małopolski. "To forum jest miejscem, gdzie mają się ścierać różne pomysły. Chcielibyśmy, żeby w Radzie miał szansę zaistnieć każdy pomysł nawet najśmielszy, najbardziej innowacyjny, żeby ujrzał on światło dzienne i został zweryfikowany" - podkreślił. "Mamy nadzieję, że będziecie Państwo czasami także surowym krytykiem naszej działalności, choć liczę, że sobie na to nie zasłużymy" - mówił do członków Rady.

W skład Rady ds. ekoMałopolski wchodzą m.in.: Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Kazimierz Koprowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. jakości powietrza Paweł Ścigalski, radni województwa małopolskiego, burmistrzowie, wójtowie i radni małopolskich miast oraz gmin, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji zajmujących się ochroną przyrody, aktywiści lokalnych Alarmów Smogowych, eksperci oraz naukowcy z krakowskich uczelni.

"Ekologia jest dla mnie ważna prywatnie i zawodowo. W naszej gminie kładziemy nacisk na wszystkie działania proekologiczne, dlatego nie wyobrażam sobie, żeby miało mnie tutaj nie być. Ochotnica jest śmiem twierdzić najbardziej ekologiczną gminą na Podhalu. Przez wiele lat - także moi poprzednicy - realizowali program kanalizacji gminy, którą ma już 94 proc. gospodarstw domowych. Mamy 726 instalacji fotowoltaicznych, największe zagęszczenie na południu Polski, prowadzimy gazyfikację gminy, która jest nadzieją na poprawę stanu powietrza" - mówił jeden z członków Rady ds. ekoMałopolski, wójt gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk.

Rada będzie pracować społecznie.

EkoMałopolska to program, który zakłada kompleksowe działania na rzecz jakości powietrza, zapobiegania zmianom klimatycznym, ochrony przyrody i krajobrazu. Poprzez działania informacyjne, edukacyjne i doradztwo Małopolanie są zachęcani do wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania, korzystania z ekologicznych form transportu - rowerów i hulajnog oraz do zmiany codziennych zachowań na przyjazne środowisku np. do używania wielorazowych toreb i rezygnacji z jednorazowych, plastikowych naczyń.