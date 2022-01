Rozpoczyna się budowa wiaduktu kolejowego w pobliżu lotniska w Pyrzowicach

Rozpoczyna się budowa wiaduktu kolejowego nad drogą wojewódzką nr 913 w pobliżu lotniska w Pyrzowicach. Obiekt usprawni komunikację na nowej stacji Pyrzowice Lotnisko - podała w środę spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

Budowa wiaduktu nad DW913 to część wartej 660 mln zł inwestycji - budowy połączenia kolejowego do Katowice Airport. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane z funduszy unijnych.

Jak przekazał zespół prasowy spółki PKP PLK, roboty będą prowadzone równocześnie z pracami torowymi na linii, stacjach oraz przystankach. Pod wiaduktem będzie przebiegała droga, chodnik i ścieżka rowerowa; zapewni to swobodny, bezkolizyjny przejazd pociągów nad drogą. Ważnym elementem inwestycji jest stacja Pyrzowice Lotnisko w sąsiedztwie portu. Obecnie budowane są tam perony; gotowa jest już część przejścia podziemnego, którym podróżni bezpiecznie dojdą do pociągów.

"Na przygotowywanej trasie najbardziej zaawansowane prace są na odcinku Pyrzowice Lotnisko - Siewierz. Układany jest tor. Nowe perony widać na stacji Siewierz oraz przystanku Mierzęcice. Powstaje lokalne centrum sterowania w Siewierzu, z którego dyżurni będą kierowali ruchem na całej linii" - poinformowali przedstawiciele PKP PLK.

Budowane są także bezkolizyjne skrzyżowania kolejowo-drogowe. Prace obejmują przyczółki wiaduktów kolejowych nad autostradą A1 i w Miasteczku Śląskim nad drogą wojewódzką nr 908. Zakończyły się roboty na łącznicy oraz na moście kolejowym w Zawierciu. Na stacji Zawiercie rozpoczęły się natomiast prace przy nowym peronie nr 3. Obiekt będzie połączony z wykorzystywanym obecnie przejściem podziemnym, łączącym obie strony miasta. Prowadzone są prace przy wymianie podtorza i odbudowie torów.

Ze względu na zakres prac zmienia się organizacja ruchu. Do lotniska będzie można dojechać ul. Piłsudskiego, a następnie drogą tymczasową - przedłużeniem ul. Zagrodowej. Fragment DW913 do portu lotniczego zostanie czasowo zamknięty. Budowa wiaduktu przewidziana jest do września 2023 r. W tym czasie Zarząd Dróg Wojewódzkich wybuduje na zamkniętym odcinku nową drogę.

Wartość inwestycji "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie" to 660 mln zł netto, z czego dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi ponad 500 mln zł. Zakończenie prac zaplanowane jest w IV kwartale 2023 roku.

W ramach zadania zostanie odbudowany 30-kilometrowy nieczynny odcinek toru między Tarnowskimi Górami a Siewierzem. Rewitalizacja i elektryfikacja dotyczyć będzie ok. 48 km linii kolejowej. Do portu lotniczego pociągi będą jeździć z prędkością do 140 km/h, a towarowe do 80 km/h. Inwestycja obejmuje 59 obiektów i 38 przejazdów kolejowo-drogowych.

Jak zaznacza PKP PLK, efektem inwestycji będzie nowa oferta podróży pociągiem do portu lotniczego w Pyrzowicach od strony Tarnowskich Gór i Zawiercia. Przewidywany czas jazdy z Zawiercia do lotniska to 23 minut, a z Tarnowskich Gór - niecałe 20 minut. Podróżnym z Katowic i z Częstochowy przejazd zajmie około godziny.

"Dostęp do kolei zwiększy stacja Pyrzowice Lotnisko i nowe przystanki: Miasteczko Śląskie Centrum, Mierzęcice, Zawiercie Kądzielów. Z myślą o wygodzie podróżnych zostaną zmodernizowane perony na stacjach: Tarnowskie Góry, Siewierz i Poręba, a w Zawierciu powstanie nowy peron. Wszystkie będą dostosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się" - wylicza spółka PKP PLK.

