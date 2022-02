Rozpoczyna się weekend - rośnie czas oczekiwania w kolejce do odprawy w Bobrownikach

Do 32 godzin wydłużył się w piątek wieczorem czas oczekiwania na odprawę kierowców ciężarówek, by wyjechać z Polski na Białoruś przez przejście w Bobrownikach (Podlaskie) - poinformowała KAS. Rano było to o pięć godzin krócej. W kolejce stoi 600 ciężarówek.

Od prawie trzech miesięcy Bobrowniki są jedynym w województwie podlaskim drogowym przejściem granicznym obsługującym ruch towarowy z Białorusią. 9 listopada 2021 r. - z powodu trudnej sytuacji przygranicznej związanej z kryzysem migracyjnym - zawieszono do odwołania ruch graniczny w obu kierunkach na sąsiednim przejściu w Kuźnicy. Na razie nie ma planów, by otworzyć je ponownie.

Po czasowym zmniejszeniu ruchu na przełomie starego i nowego roku, kolejki ciężarówek oczekujących na wyjazd z Polski przez Bobrowniki zaczęły znowu rosnąć, zwłaszcza w weekendy. W trakcie minionego weekendu czas oczekiwania kierowców na odprawę zbliżył się do dwóch dni, a kolejka tirów miała ponad 20 km długości.

W tym tygodniu, po kilku dniach krótszych kolejek, od czwartku znowu czas oczekiwania na odprawę się wydłuża. W piątek rano sięgnął 27 godzin, wieczorem wydłużył się do 32 godzin - poinformowała KAS. Według jej danych, w kolejce stoi 600 ciężarówek, podczas 12-godzinnej dziennej zmiany udało się odprawić 262 tiry wyjeżdżające na Wschód.

W Regionalnym Systemie Ostrzegania nie ma na razie komunikatu dotyczącego utworzenia tzw. strefy buforowej na drodze nr 65 prowadzącej do Bobrownik, co oznacza, że kolejka do przejścia jest na tyle krótka, iż nie utrudnia ruchu.

