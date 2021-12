Rozpoczynają się konsultacje publiczne Krajowego Programu Żeglugowego

Do 19 stycznia 2022 r. można zgłaszać uwagi do projektu Krajowego Programu Żeglugowego (KPŻ) do 2030 roku. To pierwszy w Polsce dokument planistyczny dla sektora transportu wodnego śródlądowego - poinformowało w piątkowym komunikacie Ministerstwo Infrastruktury.

Jak przypomina resort, Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030 określa zadania o charakterze inwestycyjnym i sektorowym w perspektywie krótkookresowej. Celem programu jest przywrócenie niezawodnego i efektywnego transportu wodnego śródlądowego poprzez inwestycje na Odrzańskiej Drodze Wodnej i na Drodze Wodnej Rzeki Wisły oraz wsparcie dla rozwoju rynku żeglugowego.

W efekcie realizacji programu będzie m.in. wzrost wykorzystania dróg wodnych przez biznes i żeglugę turystyczną, obniżenie emisyjności statków żeglugi śródlądowej i cyfryzacja tego sektora, a także rozwój kapitału ludzkiego m.in. poprzez wzrost zainteresowania edukacją i karierą w branży transportu wodnego.

Większość działań wskazanych w KPŻ 2030 planowana jest do realizacji w ramach środków europejskich (w perspektywie finansowej 2021-2027).

