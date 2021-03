Rozpoczynają się przeglądy techniczne beskidzkich kolei linowych

Ruszają wiosenne przeglądy techniczne kolei linowych w Beskidach. Turyści nie wyjadą już na Czantorię w Ustroniu, Mosorny Groń w Zawoi i na Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Tuż po świętach staną gondole na Szyndzielnię w Bielsku-Białej i Halę Skrzyczeńską w Szczyrku.

Gestorzy części kolejek nie wyznaczyli jeszcze konkretnych terminów przeglądów. Odbędą się one już po świętach, aby zdążyć przed 1 maja.

Podczas przeglądów konserwatorzy sprawdzą stan części ruchomych kolejek, gondoli lub krzesełek, a także łożysk i podpór. Prześwietlą też liny nośne i wymienią zużyte części.

Przegląd wyciągu na Czantorię potrwa do 9 kwietnia. Z tej atrakcji turystycznej będzie można jednak skorzystać od 2 do 5 kwietnia - wtedy będzie normalnie funkcjonowała.

Polskie Koleje Linowe podały, że przegląd kolei linowo-terenowej na Żar w Międzybrodziu Żywieckim rozpoczął się w poniedziałek i potrwa do 2 kwietnia. Nie kursuje wyciąg na Mosorny Groń w Zawoi. On również należy do PKL.

Przegląd kolei gondolowej na Szyndzielnię rozpocznie się 6 kwietnia. Turyści wyjadą ponownie 1 maja.

Podobnie będzie w największym ośrodku w Beskidach - Szczyrk Mountain Resort. Przegląd rozpocznie się tuż po świętach, aby można było otworzyć "gondole" na Halę Skrzyczeńską na "majówkę". W Szczyrku mają nadzieję, że aura pozwoli na otwarcie wówczas górskich tras rowerowych, z których ośrodek słynie.

W wyższych partiach Beskidów, pomimo zbliżającej się wiosny, wciąż utrzymuje się zimowa aura. Miejscami leży nawet 1 m śniegu. W rejonie Babiej Góry obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.

