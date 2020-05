Rozporządzenie o zniesieniu oraz ograniczeniu zakazów prowadzenia działalności w związku z epidemią

Zniesienie lub ograniczenie zakazu działalności prowadzenia m.in usług gastronomicznych, transportowych czy kosmetycznych wprowadza opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów. Część regulacji wchodzi w życie w sobotę

Rozdział 3 rozporządzenia dotyczy ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, oraz czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii powiela istniejące ograniczenia z wyjątkiem tych, które podlegają rozluźnieniu.

Wskazano, że zakłada się rozluźnienie licznych ograniczeń m.in. związanych z prowadzeniem handlu i punktów gastronomicznych pod warunkiem utrzymania obowiązku zakrywania ust i nosa oraz stosowania zasad tzw. dystansu społecznego.

Wprowadzono rozwiązanie dotyczące handlu, które nakazują m.in. że zarządzający obiektami handlowym lub usługowym o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 mkw. są zobowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

W świetle rozporządzenia zakłady pracy są zobowiązane zapewnić osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, a odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 metra, "chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii".

Projekt zakłada także wprowadzenie rozwiązań prawnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS CoV-2 podczas podróży statkami powietrznymi w związku z planowanym umożliwieniem od dnia 1 czerwca 2020 r. wykonywania lotów krajowych. I tak prowadzenie działalności związanej z przewozem lotniczym pasażerskim jest dopuszczalne pod warunkiem: zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego; czyszczenia powierzchni, z którymi pasażer miał styczność po każdym odcinku lotu z pasażerami; dezynfekcji statku powietrznego. Dodatkowo obowiązywać ma zakaz przewożenia pasażerów powyżej określonej liczby pasażerów, a także nakaz określonego rozmieszczania ich w samolocie. Przewidziano również zakaz wpuszczania na pokłady statków osób z podejrzeniem zakażenia SARS CoV-2, a na przewoźników nałożono obowiązek udostępniania pasażerom określonych formularzy, zbierania kart lokalizacji podróżnego czy możliwości mierzenia temperatury. Zaznaczono, że pasażerowie mają obowiązek zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki podczas pobytu na statku powietrznym.

Rozporządzenie Rady Ministrów wprowadza m.in. zmianę ograniczenia w zakresie transportu tak, aby te ograniczenia nie dotyczyły transportu specjalnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. Uzasadnieniem zmiany - jak czytamy - jest rekomendacja odwieszenia działalności placówek wsparcia dziennego i obowiązek dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia do ww. placówek, którego realizacja w proponowanym rygorze jest niewykonalna.

Ze względu na konieczność ochrony gospodarstw rolnych przed skutkami rozwleczenia koronawirusa SARS-CoV-2, w tym w szczególności w celu uniknięcia zakażenia rolnika, domowników lub pomocników rolnika, proponuje się ustanowienie ograniczenia dotyczącego przemieszczania się na teren gospodarstwa rolnego do miejsc, w których utrzymywane są zwierzęta, z pewnymi wyjątkami.

Przepisy rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 30 maja 2020 r., z wyjątkiem tych dotyczących lotów krajowych, obowiązujących od 1 czerwca.