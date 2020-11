Rozporządzenie: od środy zakaz lotów międzynarodowych do 10 państw

W Dzienniku Ustaw we wtorek opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów, zgodnie z którym od środy do 24 listopada br. będzie obowiązywał zakaz międzynarodowych lotów cywilnych do 10 państw, w tym m.in. USA, z wyjątkiem lotnisk w stanach Illinois i Nowy Jork. Do północy zakaz dotyczy 34 krajów.

Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, które we wtorek zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z rozporządzeniem, rząd wprowadził zakaz lądowania na polskich lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych, a także lądowiskach - samolotów z pasażerami wykonującymi loty międzynarodowe z 10 krajów. Chodzi o: Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Gruzję, Jordanię, Argentynę, Armenię, Kostarykę, Liban, Macedonię oraz USA, z wyjątkiem lotnisk w dwóch stanów: Illinois i Nowy Jork.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia jego autorzy tłumaczyli, że nieuwzględnienie w wykazie państw objętych zakazem państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, strefy Schengen "ma na celu urzeczywistnienie zasady swobodnego przepływu osób w ramach tych obszarów".

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem, zakazu międzynarodowych lotów pasażerskich nie będzie stosowany do samolotów wykonujących loty międzynarodowe na zlecenie Prezesa Rady Ministrów; za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Zakaz nie będzie stosowany także do lotów realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium; realizujących zadania na terytorium; wyczarterowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie; z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2020 r., a traci moc z dniem 24 listopada 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem RM z 23 października, obowiązującym do wtorku do północy, zakaz wykonywania międzynarodowych lotów pasażerskich obejmuje 34 państwa. Chodzi m.in. o Stany Zjednoczone, Czarnogórę, Izrael.