Rozporządzenie wydłużające okres połowu szprota - w konsultacjach publicznych

Do konsultacji publicznych trafiło rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużające okres połowu szprota. Połowy tej ryby na Bałtyku po wdrożeniu nowych przepisów będą mogły się odbywać w wyznaczonych rejonach od 1 maja do dnia 31 sierpnia.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmienia rozporządzenie ws. wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego. Wydłuża okres połowu szprota na Bałtyku, który do tej pory mógł odbywać się od dnia 11 września do dnia 9 czerwca. Połowy szprota po wdrożeniu nowych przepisów będą mogły się odbywać w wyznaczonych rejonach od dnia 1 maja do dnia 31 sierpnia.

W uzasadnieniu rozporządzenia stwierdzono, iż wprowadzenie przepisu ma na celu zmniejszenie wpływu zakazu połowów przy użyciu dowolnego narzędzia połowowego we wskazanych w przepisach podrejonach.

Jak dodano, zmiana okresu, w którym możliwe będzie prowadzenie ukierunkowanych połowów, nie będzie miała negatywnego wpływu na stada ryb tego gatunku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl