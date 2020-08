Rozrasta się węzeł krajowy banków spółdzielczych

Kolejne 125 banków spółdzielczych umożliwia klientom założenie profilu zaufanego i dostęp do serwisów e-administracji - poinformowało we wtorek Ministerstwo Cyfryzacji. W sumie w tzw. węźle krajowym będzie 500 placówek.

Jak czytamy w komunikacie MC, wśród 125 banków spółdzielczych są m.in. placówki w Koninie, Koronowie, Kostrzynie, Strykowie, Pruszczu Pomorskim, Wolinie, Toruniu, Tczewie, a także we Wronkach czy Żurominie. Węzeł krajowy - jak wyjaśnia resort - umożliwia klientom wygodny dostęp (za pomocą jednego bankowego hasła i loginu) do portali publicznych oraz e-usług świadczonych przez administrację. Zaznaczono, że im więcej banków do węzła dołączy, tym więcej osób będzie mogło korzystać z tego typu udogodnień.

Przypomniano, że proces przyłączania do węzła krajowego banków spółdzielczych rozpoczął się na początku lipca. "To ważny etap w rozwoju polskiej e-administracji. Klientami banków spółdzielczych są bowiem często osoby z mniejszych miejscowości, które właśnie zyskują dużo łatwiejszy dostęp do e-usług" - mówi cytowany w informacji minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Szef resortu cyfryzacji zaznaczył, że do tej pory podłączonych zostało 313 placówek, a w sumie będzie ich 500. "Tym samym około 1,5 miliona ich klientów m.in. bez wychodzenia z domu będzie mogło założyć profil zaufany" - dodał Zagórski.

MC wyjaśnia, że dzięki integracji banków spółdzielczych z węzłem krajowym ich klienci będą mieli też możliwość logowania się swoimi loginami bankowymi do serwisów takich jak np. Internetowe Konto Pacjenta, konta Mój GOV czy PUE ZUS.

"Wystarczy, że po przeniesieniu na stronę logowania klikną w ikonkę swojego banku i zalogują się swoim hasłem. Dokładnie tak samo jak w przypadku logowania do systemu bankowości elektronicznej" - napisano.

Wskazano, że osobom, które będą chciały skorzystać z takiej możliwości, a nie mają jeszcze profilu zaufanego będzie on zakładany zdalnie w trakcie realizacji dowolnej usługi publicznej, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań.

Profil zaufany to zbiór danych o nas samych. Dzięki niemu - jak pisze MC - możemy potwierdzić swoją tożsamość w internecie. Korzysta z niego już 7 784 221 Polaków.