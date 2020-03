Rozwiązania Tarczy Antykryzysowej zaczną działać od początku kwietnia

Niektóre z rządowych propozycji zawartych w Tarczy Antykryzysowej powinny "skutkować niemalże już od dzisiaj", a te, które wymagają zmian legislacyjnych - od 1 kwietnia - poinformowała w czwartek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Część propozycji, które nie wymagają zmian legislacyjnych, takie jak podniesienie płynności w sektorze bankowym, które jest efektem decyzji Rady Polityki Pieniężnej, powinny skutkować niemalże już od dzisiaj.

Zaproponowane dotychczas propozycje jeszcze nie wymagają nowelizacji budżetu - uważa Jadwiga Emilewicz.

Zastrzegła jednak, że jeśli będą potrzebne większe środki na walkę z kryzysem, budżet może zostać znowelizowany, co mogłoby stać się "w okolicach maja czy czerwca".

Pytana, czy wszyscy przedsiębiorcy znajdą w rządowych propozycjach odpowiednie rozwiązania pomocowe, wskazał, że pakiet antykryzysowy zawiera pomoc dla ogółu przedsiębiorców - i tych na umowach cywilnoprawych: umowie o dzieło czy umowie zlecenie, którzy z dnia na dzień tracą swoje podstawowe dochody. "Będą oni mogli liczyć na wypłatę świadczenia z ZUS w wysokości ok. 2 tys. zł" - podkreśliła.

Na pytanie, czy proponowane w ramach pakietu pożyczki dla przedsiębiorców w wysokości 5 tys. zł nie są zbyt niskie, minister wskazała, że są one tylko jednym z zaproponowanych rozwiązań.

"Jest kilka instrumentów, z których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy" - dodała. Emilewicz wskazała, że przedsiębiorcy będą mogli m.in. pokryć do 40 proc. kosztów wypłaty wynagrodzeń z Funduszu Świadczeń Gwarantowanych, skorzystać z wakacji kredytowych przez trzy miesiące z możliwością przedłużenia na kolejne trzy oraz dopłat do odsetek z funduszu uruchomionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wskazała, że z kwoty 212 mld zł na Tarczę Antykryzysową, bezpośrednio z budżetu państwa pochodzi 60 mld zł. "To jest na bezpośrednie dokapitalizowanie Funduszu Świadczeń Gwarantowanych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszy Pracy czy dwóch celowych funduszy inwestycyjnych, które tworzymy" - poinformowała minister Emilewicz.

"Część tych budżetowych środków to są straty, które będą w budżecie z tytułu przesunięcia bądź umorzenia pewnych należności publiczno-prawnych" - wskazała. Pozostałe kwoty - jak mówiła - są związane z szeroko rozumianą polityką okołobudżetową, jak obniżenie buforów z 3,5 proc. do 0,5 proc. "To oznacza realnie, że banki, które te zasoby musiały gromadzić w NBP, dzisiaj mają do dyspozycji i mogą uruchamiać dużą akcję kredytową, czy interwencje związane z przejmowaniem, skupem obligacji, zapowiedzianym przez prezesa NBP" - wyjaśniła.

Emilewicz pytana, kiedy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc państwa, odpowiedziała, że od 1 kwietnia. Dodała, że dystrybutorem zapomóg dla osób na umowach cywilnoprawnych będzie ZUS.

W środę odbyła się Rada Gabinetowa poświęcona pakietowi pomocowemu dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Po posiedzeniu premier Mateusz Morawiecki poinformował o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Szacunkowa wartość pakietu to ok. 212 mld zł. Pięć filarów pakietu tworzy: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycje publiczne.